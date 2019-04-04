幫韓國瑜教訓陳明通遭打臉　鐘小平怒槓網友：你跟他一樣可恥

▲鐘小平怒槓網友。（圖／翻攝自鐘小平臉書）



政治中心／綜合報導

陸委會主委陳明通的「禽獸說」被高雄市長韓國瑜反擊為「書讀到狗的肚子裡」，雖然陳明通表示並不是針對韓國瑜，但這起隔空互嗆的風波，持續在網路上受到關注。對此，國民黨台北市議員鍾小平3日也在臉書開設投票，讓網友評斷陳明通是否該下台，只是沒想到卻大批網友留言護航陳明通，讓鐘小平留言怒槓網友：「你跟陳明通一樣可恥」。

韓國瑜日前與大港澳深廈簽訂53億農產訂單和協議，陳明通表示，如果人只求溫飽，「跟豬狗禽獸沒有分別」，韓國瑜則憤怒回應「眼睛瞎了嗎？這樣對得起人民嗎？你書是讀到狗的肚子裡了嗎？」，接著，陳明通在記者會中鞠躬道歉表示，「共機穿越海峽中線，是從未有過的壓力」，「拚經濟的過程當中還是要照顧到主權，過程中當然出現一些措辭不恰當、一些不舒服，跟大家說抱歉」，並強調「沒有針對韓市長」。

對此，鐘小平昨於臉書開投票，讓網友抉擇「陳明通自己是政治禽獸應該立即下台」，以及「大家都誤會陳明通了所以不用下台」，引來大批網友護航陳明通。

有網友批評，「鐘小平你自己要不要先做點功課？不要再煽動群眾了好嗎？你身為政治人物居然誤導民眾，想要利用民眾來教訓陳明通，可恥！」，鐘小平則怒回，「你跟陳明通一樣可恥」。而目前支持「陳明通不用下台」的網友人數高達78％，鐘小平想教訓陳明通卻慘遭打臉，反而引來網友謾罵聲浪。