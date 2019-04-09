嘉義市運動會開幕　黃敏惠：體育背後就是人潮與商機

▲▼ 嘉義市運動會開鑼，由九華山地藏庵引燃聖火，將推動嘉市運動商機。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

108年嘉義市運動會聖火引燃典禮8日於九華山地藏庵舉行，由嘉義國中舞蹈班為聖火典禮揭開活動序幕。9日上午於東區體育館將舉辦盛大的嘉義市運動會開幕典禮，比賽開幕至15日共7天賽程，共計有5242位選手參賽10個項目，市長黃敏惠表示，讓每一個孩子學習運動家精神，也藉由體育讓大家展現最好的成績，更發展運動產業，有效達到運動經濟。

黃敏惠表示，9日上午運動會開幕是自己此次任內第一次的運動會，期望藉由聖火點燃與傳遞告訴大家，體育就是活力，推動體育運動，透過辦體育活動吸引人潮，而人潮就是錢潮、商機，當錢財流進來，人才就會留下來，未來體育活動也會辦得更加多元精彩。

本次典禮在九華山地藏庵引燃聖火，結合了聖火傳遞所象徵的「和平、光明、團結、友誼」與地藏王菩薩的慈悲心、大願心、救世之心等多重精神以聖火傳遞，生生不息地傳遞到嘉義市的每一個角落，一起展現嘉義市向上、美好的力量！

祭天儀式由市長黃敏惠及地藏庵董事長黃俊森率領貴賓進行祭拜儀式並將聖火引燃。聖火隊一路由北路從中山路方向出發，另一路由南路從民族路方向出發，最終於嘉義文化創意產業園區集結，再加入北回慢跑協會隊伍，最後抵達終點站嘉義市立東區體育館。

市府誠摯邀請市民朋友一同觀禮，嘉義市運動會詳情可上108年嘉義市運動會網站查詢()，歡迎市民朋友到場為嘉義健兒加油打氣！