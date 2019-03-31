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民族國小校慶變身遊樂園　嘉市唯三「百年名校」

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▲▼ 嘉義市民族國小百年校慶。（圖／嘉義市政府提供，下同）

▲嘉義市民族國小百年校慶。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

前身「旭小學」、「東門國民學校」、「民族國民學校」的民族國小30日舉辦百周年校慶大會，也是暨崇文國小、大同國小後，嘉義市第三所百年名校，校方將校園打造成孩子們最愛的遊樂園，讓孩子們度過最歡樂的百年校慶，市長黃敏惠，監察院長張博雅等人皆到場送上祝福。

▲▼ 嘉義市民族國小百年校慶。（圖／嘉義市政府提供，下同）

黃敏惠特別換上民族國小百年校慶校服，與師生一起同歡，她說，百歲生日是嘉義市最大的榮耀，感謝前人的努力以及現在的教育團隊、家長會和校友會，尤其校方將校園打造成歡樂的兒童樂園，有旋轉木馬、海盜船以及氣墊樂園；而今天台上這麼多校友在各行各業有傑出表現，「十年樹木，百年樹人」，未來希望孩子們也可以跟學長、學姊一樣優秀，甚至比他們更好。

▲▼ 嘉義市民族國小百年校慶。（圖／嘉義市政府提供，下同）

校長查顯良表示，2021年開始，民族國小將增設幼兒園的幼幼班及小班並新蓋一棟幼教大樓，之後從小班進來可以讀到小學畢業。

校友會理事長黃俊森表示，民族國小校友在各行業都有傑出表現，如學術界有嘉義大學艾群校長、吳鳳科大校長蘇銘宏、台北藝術大學陳愷璜校長；新聞界有名主持人鄭弘儀；宗教界有圓福寺住持覺禹法師、大天宮董事長盧朝南、嘉義城隍廟前董事長葉源助，政治界有立法委員李俊俋、前立法委員江義雄、嘉義市議員張榮藏、傅大偉、凌子楚議員及前議員陳文齡。商業界有鈺通建設公司黃國芳董事長、順發3C董事長吳錦昌、昇億水電材料公司黃彥富董事長、賓歐汽車總經理許博銘；醫學界有愛兒診所林源隆院長、台中市牙醫師公會理事長黃怡仁；美食界有王家牛雜湯王進成先生、三哥食品胡志湧先生、劉里長雞肉飯劉宗源里長、林聰明砂鍋魚頭林佳慧執行長；在嘉義市政府擔任要職的有地政處饒嘉博處長、教育處葉國樑處長。

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關鍵字：民族國小,百年校慶,黃敏惠

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