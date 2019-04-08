台東縣環保局推薦水資源養護好方式　魚菜共生正流行

▲台東第1個魚菜共生(Aquaponics)農場由鹿野地區開始發展。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣環保局近日舉行「台東縣水環境守望襄助巡守隊教育訓練活動」，並邀請台縣內水環境守望襄助巡守隊一同參與，活動報名熱烈共有近百志工參加，安排參訪鹿野地區魚菜共生農場，志工們對於水資源養護留下深刻印象，可讓大家食的安心。

台東第一個魚菜共生(Aquaponics)農場由鹿野地區開始發展，這次教育訓練活動，全體志工在環保局安排下拜訪鹿野地區魚菜共生農場，透過農場場長詳細的解說下，讓志工們明白魚菜共生主要的作業模式及對環境友善的原因，課後場長帶領志工進入魚菜共生農場參觀此種殖方式的豐碩成果。

農場場長林明煌表示，魚菜共生是對環境最友善的養殖模式，透過水循環讓魚的排泄物變成植物養分，再透過魚可以有效控管種殖蔬菜無化肥，而水源只使用在種殖蔬菜虹吸現像中令此工法十分省水、省電又有機環保，其原理為結合水產養殖與水耕栽培的模式，促使多種共生共存。

台東縣環保局指出，近年來食安問題與環境污染新聞層出不窮，推廣魚菜共生可保護水源、土壤及有機種殖，此生產模式下的蔬菜可讓民眾安心食用，雖然目前魚菜共生所生產出來的蔬菜市價尚高，但期望在不久的將來藉由農民大量的參與此種殖工法，讓每一個民眾都能嚐到安心無毒的蔬菜同時保護天然環境。