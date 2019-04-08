在地職人誌「IN新竹」上線　鄭明發：以在新竹市工作為榮

▲▼「IN新竹」創刊號正式上線，本期封面人物鄭明發說，他以在新竹市工作為榮。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導



為向全台介紹新竹市多元產業之美，新竹市政府推出「IN新竹」產業季刊，跳脫以往政府出版品框架，呈現類職人風格的雜誌，於全國誠品、金石堂、博客來、新竹市各大飯店、咖啡館皆可見，創刊號「封面人物」是明發定置漁場老闆鄭明發，他也感謝市府努力推廣產業，讓他「以在新竹市工作為榮！」

「IN新竹」產業季刊第一期已熱烈出版，主題為竹市的定置漁場，並於8日在明發定置漁場舉辦「IN新竹」創刊號發布記者會，IN是產業Industry的字首，也有包含職人堅持的Insistence、創新精神的Invention的意涵，也有邀請全台了解新竹內涵的Invitation之意，刊物有別於其他政府出版品，以類職人風格打造，未來每期將選定一個產業專題深入介紹，向全台介紹新竹產業之內容與特色。

「想要深度旅遊時，遊客可以一步一步跟著雜誌走」林智堅市長表示，很高興看見這本新竹市在地的刊物誕生，他一直以來都想做刊物，創刊號中他最喜歡有關魚類手繪圖鑑的設計，讓他這位在海邊長大的孩子非常有感，也很具有教育意義，不僅有溫度還有深度，並設計旅遊配套行程，民眾可以拿著「IN新竹」按圖索驥，來一場新竹深度旅遊，相信這本雜誌可以成為地方政府行銷城市的典範。

林智堅表示，新竹市不只是科技城，還有很多揚名世界的產業，創刊號的主題為明發定置漁場與鱷魚蚊香，不僅介紹了定置漁場，還介紹陪著全台灣走過60年的蚊香品牌-鱷魚蚊香，其實這間品牌就位在香山，另外也記錄了蓪草的製作，感謝編輯與產發處同仁合力出版，讓更多外地朋友對新竹有更深入的了解，也希望透過「IN新竹」產業季刊，記錄在地傳產與職人的故事，讓更多人知道。

明發定置漁場老闆鄭明發表示，定置網是西海岸罕見的地方產業，感謝市府團隊主動關心，努力推廣新竹市多樣化的產業，讓辛苦的農漁民、製造業被報導，增加能見度，相信能讓地方產業蓬勃發展，他也說：「雖然我是竹南人，但在香山已經工作32個年頭，我以在新竹工作為榮。」

創刊號除了介紹定置漁場，並專欄介紹如何於香山區明發定置漁場搶新鮮魚獲，以插畫方式介紹季節性海魚，並提供海鮮美食料理餐廳資訊，此外亦為讀者呈現著名品牌-鱷魚蚊香，其坐落在香山工業區的生產廠商中台興化學工業如何陪著全台灣走過六十年；並介紹號稱「天然保麗龍」的蓪草，蓪草紙雖隨著時代演進悄悄退場，仍有一群人在新竹守護著蓪草文化的最後一股香火。

「IN新竹」產業季刊於誠品實體書店及網路書店，以及金石堂及博客來網路書店均有販售；歡迎對風城有興趣的朋友一窺端倪，並實地體驗風城之美。

▲產發處處長吳甲天說，除產業之外，刊物也規劃了跨界交流單元，首期邀請台中范特喜微創文化負責人-鍾俊彥與市長林智堅展開跨界對談。