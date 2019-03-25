誆打點官員內定市場BOT標案　海噱7216萬消失神隱

▲林男隱瞞經營虧損，對外以中正市場、後火車站夜市及樹林頭夜市的經營權人的身分，詐騙被害人7千多萬。（示意圖／視覺中國）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府以BOT興建的中正市場，2017年發生林姓建商經營不善詐財案！林男對外謊稱已疏通市府官員，將取得竹蓮市場經營權，向新竹政商界詐財，檢方認定兩案有相牽連犯罪關係，追加起訴林男詐欺罪。

建商林男在2013年和市府簽訂「新竹市示範市場綜合大樓興建營運移轉案投資契約」BOT案，所興建的中正市場於2015年8月營運，只是市場卻因經營不善於2016年6月開始跳票欠下鉅款。林男隱瞞經營虧損，為彌補資金缺口，對外以中正市場、後火車站夜市及樹林頭夜市的經營權人的身分，於2015年9月對外謊稱市場經營良好，準備再投標竹蓮市場標案。

林男表示，因投資竹蓮市場標案需要資金周轉，更向投資人謊稱已打點好市府官員，搞定竹蓮市場經營權，只是尚缺資金製作標案企畫書，還向投資人表示，可約定轉讓其公司股份，保證每月分紅10萬元。再以800萬元售出竹蓮市場攤位使用權給被害人，使用權10年，誆可獲利租金84萬元。

被害人不知中正市場經營虧損根本無法分紅，竹蓮市場攤位也非林持有，先支付5千萬元給林男製作投標企畫案及疏通官員的款項，加上其他投資金額，陸續共付了7216萬元。

直到2017年4月被害人不再收到每月10萬分紅，且竹蓮市場得標結果也非林男，林男從此失聯，被害人才驚覺上當。

檢方調查，被害人聽信林男說詞前後共匯款25次，足證林男有3次詐欺犯行，請法官以接續犯而論以一詐欺罪嫌，林男犯罪所得為7216萬元未扣案，請依法追徵價額。

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