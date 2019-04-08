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2019新竹市兒童遊藝節40萬人次朝聖！　風的運動場明年再見　

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▲2019新竹市兒童遊藝節40萬人次朝聖！　風的運動場明年再見。（圖／新竹市政府提供）

▲2019風的運動場從試營運兩個下午加上兒童連假期間，總計有超過40萬人次湧入。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹小朋友的年度盛事「兒童藝術節－風的運動場」7日下午在新竹文創館圓滿落幕，從試營運至閉幕統計有超過40萬人次湧入，破兒藝節歷年參與人次紀錄，人氣爆發如同「百貨公司周年慶」，連帶拉抬新竹味市集買氣，多家人氣攤商忙的不可開交，頻頻補貨，「一天就賣出兩天的量」。林智堅市長也向大小朋友喊話，「請繼續期待2020年的兒藝節！」

▲2019新竹市兒童遊藝節40萬人次朝聖！　風的運動場明年再見。（圖／新竹市政府提供）

林智堅市長表示，兒藝節從試營運到今日閉幕湧入超過40萬人次，感謝市府每天都有100多位同仁用自己的連假帶給孩子難忘的兒童節假期，也感謝近700名志工夥伴全力投入，讓每位小朋友玩得開心、讓新竹市是全國最幸福的兒童城市，有許多家長在網路上給予正面評價，2019兒童遊藝節的九大遊具，讓孩子透過五感體驗，勇敢探索，留下深刻的兒童節回憶。

「整個新竹市都是孩子的遊樂園。」林智堅市長表示，雖然兒藝節閉幕，但是整個城市包含新竹公園、新竹公園大沙坑、中央公園、新竹水道取水口、241藝術空間等，都是孩子的遊樂園，新竹動物園也即將完工啟用，未來市博天燈館也將轉型為兒童探索館，小朋友敬請期待，相信大家會感受到這座城市的進步。

除了遊具人氣爆棚之外，一旁的新竹味市集也是買氣爆發，多種美食攤商「透光棉花」、「炭火吐司」、「紅豆村」、「豆戀迷豆湯品」商品皆售罄，如「搗蛋菇」滷味與「歐咩鬆餅」，一天就賣出兩天的銷售量，緊急趕在凌晨趕工備料，第二天又銷售一空。不少的攤商沒有預期人潮如此多，一天補三、四次貨，銷售成績亮眼。

「樂芙雞蛋糕」、「金豐玉漿-芋圓製造所」、「iPOPs美式創意手作冰棒」攤商表示，新竹味市集的營業額是平常營業額的兩倍，「熊寶廚房健康滷味」更表示，銷售額達平常的三倍；除了美食之外，「菲力創藝氣球」人潮從未中斷，老闆笑著說：「直到下午4點多才第一次上廁所。」

▲2019新竹市兒童遊藝節40萬人次朝聖！　風的運動場明年再見。（圖／新竹市政府提供）

閉幕式於7日下午四時在「竹迷宮舞台」上舉行，大會更邀請近多位親子一同上台、拋下彩帶，在會場一片「彩帶海」中，相約2020年新竹市兒童藝術節再見。

▲2019新竹市兒童遊藝節40萬人次朝聖！　風的運動場明年再見。（圖／新竹市政府提供）

▲2019新竹市兒童遊藝節40萬人次朝聖！　風的運動場明年再見。（圖／新竹市政府提供）

▲2019新竹市兒童遊藝節40萬人次朝聖！　風的運動場明年再見。（圖／新竹市政府提供）

▲2019新竹市兒童遊藝節40萬人次朝聖！　風的運動場明年再見。（圖／新竹市政府提供）

▲2019新竹市兒童遊藝節40萬人次朝聖！　風的運動場明年再見。（圖／新竹市政府提供）

▲2019新竹市兒童遊藝節40萬人次朝聖！　風的運動場明年再見。（圖／新竹市政府提供）

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關鍵字：風的運動場,新竹市政府,兒童節,市博館,文創館,幻象戰機,吳宗信,鄧恩憐

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