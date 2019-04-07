華聞快遞／核電重啟：2019至少10台機組獲批「安全仍是底線」

▲徐玉明指出，2019年至少會有10台核電機組獲批。（圖／CFP）



《北京》核電大幕重啟：年內至少10台機組獲批「安全仍是底線」

2019年一季度，有關核電的消息接連不斷。核電專家徐玉明預計，年內至少將有10台機組獲批，並有望開建，核電重啟背後是廣闊的市場，但安全始終是高懸於核電發展之上的關鍵前提和絕對底線。（經濟日報）

《山東》山東：年底前政府部門全部接入政務信息系統

山東省人民政府辦公廳近日印發《山東省數字政府建設實施方案（2019-2022年）》，提出擴大政務數據共享開放，2019年底前實現政府部門全部接入政務信息系統，2020年底前主要公共服務企事業單位按需接入。（新華社）

《北京》3月全球製造業增速有回升 中國市場積極因素明顯釋放

中國物流與採購聯合會6日發布，3月份全球製造業「採購經理指數」（PMI）為51.7%，較3月小幅上升0.2個百分點。從一季度製造業PMI走勢來看，進入3月份後，中國市場積極因素明顯釋放，經濟趨穩運行基礎較好。（人民日報）

《上海》長三角鐵路迎清明假期返程高峰 預計發送旅客282萬人次

清明小長假最後一天（7日），長三角鐵路迎返程客流高峰。中國鐵路上海局集團有限公司指出，預計發送旅客282萬人次，增開客車201列，其中上海站預計發送35.8萬人次，南京站預計發送31萬人次，杭州站預計發送30萬人次，合肥站預計發送18萬人次。（中新社）

▼長三角鐵路迎清明假期返程高峰，預計發送旅客282萬人次。（圖／中新社）



《海南》海南上線「商品房銷售」許可訊息查詢系統

為避免出現購房者買到虛假等不合規房源，海南省住建廳整合全省18個市縣所有已取得預售許可證或現房備案的商品房項目和房源信息，開發了海南省商品房銷售許可訊息查詢系統，並在海南省政府和省住建廳門戶網站的相關專欄進行發布。（新華社）

《北京》中美貿易第九輪談判結束 再次取得新進展！

中美經濟貿易第九輪談判6日結束，中美雙方在會中討論技術轉讓、知識產權保護（智慧財產權）、非關稅措施、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等協議文本，取得新進展，雙方還決定就遺留的問題通過各種有效方式進一步磋商。（新華社）

《遼寧》瀋陽防範金融風險 投資者教育進社區活動持續一年

「防範金融風險，提高投資安全」投資者教育進社區活動7日在瀋陽產業金融展示館拉開序幕，投資者教育進社區活動內容豐富、形式多樣，由啟動儀式、專題展覽、巡展宣傳、重要點位展覽、整體活動總結等五個階段組成，活動為期一年。（中新社）

《北京》人工智能、5G崛起 「中國智造」不是夢！

德國漢諾威工業博覽會（Hannover Messe）5日閉幕，此次博覽會共吸引75個國家和地區的6500加參展商，中國大陸展商占約4/1，數量僅次於德國。不僅如此，會展期間，「中國智造」的質量也受到業界關注。只要保持專注、堅持實幹，「中國智造」的未來不是夢！（新華社）

▼中國展商在「德國漢諾威工業博覽會」大放異彩。（圖／中新社）

