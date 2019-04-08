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屏東凌雲國小單車挑戰百里第9年　4天3夜騎了204公里

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▲▼屏東市凌雲國小學童單車百里畢業旅行 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市凌雲國小學童挑戰單車百里。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市凌雲國小單車挑戰百里活動已邁入第9年，近幾年來一直都是畢業班最期待的活動，今年度更首次嘗試由學生們自行討論行程，從活動及路線安排、聯繫食宿和交通，讓他們規劃屬於自己班級獨有的畢業旅行，完成一趟4天3夜共204公里的單車台東之旅。

▲▼屏東市凌雲國小學童單車百里畢業旅行 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼學童興奮挑戰成功。

▲▼屏東市凌雲國小學童單車百里畢業旅行 。（圖／記者陳崑福翻攝）

4月1日到4月4日從屏東到台東的旅程，學生從規劃開始就遭遇到許多的問題，從地點的確認、訂餐的數量到花費的金額等等，在老師的陪伴下逐一解決，而家長的熱情參與使這趟單車活動更完善，不僅沿路陪騎，協助交管，支援大貨車載運單車，參與學生炊事及搭設帳棚，四天的朝夕相處，共同陪伴孩子們完成一個夢想，無形之中增加親子及同儕之間的親密關係。

▲▼屏東市凌雲國小學童單車百里畢業旅行 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼畢業典禮單車百里活動。

▲▼屏東市凌雲國小學童單車百里畢業旅行 。（圖／記者陳崑福翻攝）

活動由學校出發， 騎單車到枋寮火車站，學生搭乘藍皮普快火車至太麻里車站，再由太麻里騎單車前往台東、關山、池上後，再回台東車站搭火車回程，單車騎乘距離204公里，是該校單車挑戰百里活動的新紀錄。

▲▼屏東市凌雲國小學童單車百里畢業旅行 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼英語教學、準備晚餐。

▲▼屏東市凌雲國小學童單車百里畢業旅行 。（圖／記者陳崑福翻攝）

4天的活動，除了單車騎乘的體力挑戰，更結合學校外籍教師Georg的雙語教學，學習課本外的英語能力；2日、3日兩天的住宿，學生搭營在關山鎮農會米國學校，配合學校的探索教育課程，學習搭設帳篷，更結合學校的食農教育課程，學習製米技巧，認識各式米類，並前往池上金城樹武的稻田區，現場認識稻米生長環境；晚餐由學生自行設計菜單、採買、烹煮，從實做中學習，體會父母親煮菜的辛苦。

家長說，單騎百里真的很有意義，經過洗禮的孩子，學會堅持，更學習的「挫折容忍力」，對孩子很有幫助，不僅完成自我挑戰，也為國小學習歷程留下一段美好的共同回憶。

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關鍵字：屏東凌雲國小單車百里畢業旅行

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