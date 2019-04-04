管理國庫10年！「超級操盤手」樓繼偉退休：得到最多的是風險、改革

▲「超級操盤手」樓繼偉即將卸任全國社會保障基金理事會理事長一職位。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸人社部今（4）日發出公告宣佈，號稱「超級操盤手」的樓繼偉將卸任全國社會保障基金理事會理事長一職，並由財政部副部長劉偉接任。此外，也任命許宏才為財政部副部長，郝書辰為中央經濟責任審計工作部際聯席會議辦公室主任。

據了解，大陸政府在2007年決定成立主權財富基金，並且重用樓繼偉，先是擔任國務院副秘書長，後又升為中國投資有限責任公司的董事長兼首席執行官。這10年的時間，都是他在掌管整個大陸國家的錢，他也不斷強調，得到最多的是「風險」和「改革」。

根據第一財經報導，68歲的樓繼偉其實在兩會結束後，就有「退休」的消息傳出；無論是作為中投公司的首任掌門人或財政部長，甚至擔任全國社保基金理事會理事長，他都是對社保改革公開發表時，看法最多的官員。

這幾年來，樓繼偉一向秉持著「坐而言，不如起而行」的態度。報導指出，過去養老保險基金市場化運營、國資劃轉社保等等，都曾拖了好幾年依然沒改革，不過卻在他任期時先後破冰，「這些改革若能順利推動，將對緩解未來社保基金的支付壓力。」

樓繼偉多次在公開場合提到，養老保險基金不可持續，因為他認為，社會保險是保險屬性，而非普遍認為的公共財政屬性。如今已擔任2年4個月的全國社保基金理事會理事長樓繼偉即將退休，在卸任之時，全國社保基金理事會也正在落實大陸國務院機構的改革方案，監管機制改革業已提上議事日程。