小英對美智庫談台灣關係法　學者：只說了部分實話

▲政治大學國際事務學院副院長黃奎博。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

《台灣關係法》生效40週年前夕，總統蔡英文昨（9）日透過視訊會議與華府三大智庫學者對話，表示台灣關係法體現台美的共同承諾。對此政治大學國際事務學院副院長黃奎博認為，蔡英文「只說了部分實話」，並強調他看不到兩岸關係好轉，創造美中台三贏的契機。

蔡英文在與美國「戰略暨國際研究中心」、「布魯金斯研究院」、「威爾遜國際學人中心」3大華府智庫學者舉行的視訊會議中，表達中國大陸的所作所為，干擾兩岸關係的發展，指出台灣關係法體現美國與台灣共同維護太平洋地區和平、安全與穩定的承諾，並支持台灣發展自主防禦能力，以對抗任何形式的脅迫。

▲蔡英文與華府三智庫視訊會議。（圖／翻攝蔡英文YouTube）

黃奎博指出，從蔡英文的講話中，可以概括主要內容不脫強調中共邪惡本質、台灣被中共霸凌、台灣要與美民主合作、要求美國展現保台決心的基本論調，基本上與陳水扁執政時代雷同，「看不到怎樣讓台灣在美中台三方和平互惠中，扮演一個積極角色的做法」。

他認為，蔡英文一方面「自我感覺良好，只說了部分實話」，另一方面「希望跟美統一戰線、對美輸誠，共同對抗中國大陸」。

黃奎博認為，這樣子一面倒的親美策略，面對不非隨時都抗拒中國大陸的川普政府，反而可能增加台海之間的風險，引發北京更嚴厲的打壓台灣，或是川普政府因此認為台灣是一個「可以被利用的旗子」。

▲國家政策研究基金會舉辦「台灣關係法」40週年座談會：回顧與展望。（圖／記者陳政錄攝）

「只說了部分實話」方面，黃奎博表示，當初蔡英文當選總統外交第一仗，時任衛福部長林奏延參加世界衛生大會（WHA）回台時，蔡英文演說時針對我自稱「中華台北」一事，強調稱謂上沒有被矮化，表示蔡政府顯然可以接受馬政府時期，以中華台北、觀察國的情況參加國際活動。

但在對美智庫談話中，黃奎博指出蔡英文未提及自己否定九二共識，導致兩岸關係迅速惡化一事，以及因為選舉鄰近，多次將「台灣是主權獨立國家」一說掛在嘴邊等刺激陸方的說法，僅以弱勢者身分強調大陸打壓，希望強化台美關係，是「自我感覺良好」。

不過他也認同，蔡英文提到「中國正在大肆否決台灣人民國際參與的機會，是因為他們真心認為台灣人民沒有獨立參與全球事務的權利」這段表述，表示不管馬政府、蔡政府時期，台灣的國際空間均有限。

因此黃奎博表示，在面對美中台三方關係下，由於美方主要以自身國家利益做考量，也不樂見台海關係動盪，因此蔡英文在努力強化台美關係時，也應注重兩岸關係，避免激化衝突的風險。