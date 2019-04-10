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缺乏合適浮動幹船塢修復船體　俄唯一航母可能被迫退役

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▲搭載米格29的俄羅斯航母庫茲涅佐夫號。（圖／路透社）

▲庫茲涅佐夫號航母。（圖／路透社）

軍武中心／綜合報導

俄羅斯《消息報》引述海軍消息人士說法稱，如果官方仍然找不到合適的浮動幹船塢，並且用於修理庫茲涅佐夫號（Admiral Kuznetsov）航母的艦體，這艘俄國唯一航母最終可能被迫退役。

庫茲涅佐夫號2018年在俄羅斯聯合造船公司（USC）大修時，10月的一場大雪造成船廠停電，導致浮動船塢突然下沉，上方的起重機砸破航母甲板，留下直徑大約5公尺的坑洞。俄國官員事後坦承，官方已無能力繼續翻修，這意味著該航母必須另請高明。

▼庫茲涅佐夫號航母。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 俄羅斯「庫茲涅佐夫號」（Admiral Kuznetsov）航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，庫茲涅佐夫號是萬噸級的大船，需要大型浮動船塢將其抬起，才能修理水線以下的部分，目前仍在莫曼斯克港科拉灣的維修廠等待修復。該航母長306公尺，寬72公尺，最大吃水深度約10公尺，最大排水量為6.139萬噸，最高航速達29節，於1991年正式服役，隸屬北方艦隊，艦載機包含40多架戰機與直升機。按照原定計劃，應該在2020年完成修復、2021年重返北方艦隊。

值得一提的是，庫茲涅佐夫號與遼寧號航母為姐妹艦，前者於80年代末期在黑海造船廠完工，當時瓦良格號（遼寧號前身）也已完成65%的建造工程，不過蘇聯突然解體，船廠劃歸烏克蘭，兩船因此被迫分離。庫茲涅佐夫號後來前往俄羅斯，瓦良格號則被滯留烏克蘭，後者最終被中國買下，改良更名為遼寧號，如今已成解放軍器重的海上保壘，狀態早已遠勝當年同廠不同命的姐妹艦了。

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關鍵字：俄羅斯,航母,浮動幹船塢,庫茲涅佐夫號,遼寧號,聯合造船廠,蘇聯,國際軍武,軍武

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