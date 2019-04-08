「台南人真的沒有一早就吃牛肉湯」　屏東人：台灣飲食文化都快被搞慘

▲台南牛肉湯遠近馳名，常吸引許多遊客一大清早排隊。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

許多人到台南玩都會朝聖喝牛肉湯，但一名屏東網友表示，「台南人真的沒有一大早就會吃牛肉湯好嗎？有點文化好不好」，他也不知道牛肉湯在紅什麼？有人分享不吃牛的台南人吃什麼早餐；也有人心有戚戚焉地說，「就像住在屏東，會被問是不是常常去墾丁一樣。」

這名網友近日在「爆怨公社」臉書社團分享和朋友的對話：

請繼續往下閱讀...

朋友：聽說台南人早餐都吃牛肉湯，推薦一下啦！

原PO：XX牛肉湯、XX牛肉湯，XX也不錯。

朋友：對齁！你不吃牛怎麼會知道？

原PO：聽周圍的台南人說的啊。

朋友：那你早餐怎麼辦？台南不都吃牛肉湯嗎？

原PO：O！也有不吃牛的啊，況且台南人真的沒有一大早就會吃牛肉湯好嗎？有點文化好不好。

▼您也喜歡喝牛肉湯嗎？（圖／資料照）

原PO表示，不懂台南牛肉湯在紅什麼，「不要看到什麼就以為是什麼，台灣的飲食文化都快被搞慘了。」有人直呼，「新竹人也不是喝湯就一定喝貢丸湯好嗎」；原PO回「話說台灣的貢丸還真的新竹的最好吃，我待新竹8年多唷。」

還有人說，「就像住在屏東，會被問是不是常常去墾丁一樣」；原PO回「真的，以為每餐都吃黑鮪魚、豬腳、逛墾丁大街。（小弟屏東人，18歲之後離鄉背井外出打拚）。」一名網友則說，台南人早上直接殺去丹丹漢堡；原PO回，「呃⋯⋯也沒有！丹丹不只只有在台南，屏東有家丹丹從我10歲就有了，我目前36歲了。」

其他人留言，「我是高雄人，真的超愛台南的牛肉湯耶⋯超愛」、「可是我放假早上都會去吃牛肉湯啊」、「我都肉燥飯、魚丸湯」、「不吃牛的台南人早餐，菜粽、王氏魚皮、羊肉湯」。