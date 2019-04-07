台南市議會展現團結力量　小小台灣燈會圓滿結束

▲台南市議會「點亮台南『議』起Show-小小台灣燈會」7日晚上圓滿落幕，創下36萬人次的參觀紀錄，郭信良議長感謝所有議員、協辦單位、贊助廠商以及鄉親們的情義相挺。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

在現場民眾齊聲歡呼中，從3月15日至4月7日，為期24天的台南市議會「點亮台南『議』起Show-小小台灣燈會」7日晚上圓滿落幕，創下36萬人次的參觀紀錄，郭信良議長、林炳利副議長、議員們到場見證璀璨時刻；郭信良議長感謝所有議員、協辦單位、贊助廠商以及鄉親們的情義相挺，共同與台南市議會一起完成不可能的任務。

郭信良議長指出，台南市議會舉辦的小小台灣燈會不僅是夜間吸引眾多人潮，在白天也有許多家庭攜老扶幼來觀賞花燈，而且多數人停留的時間都超過半小時，這代表著議會借來的花燈非常具有可看性，讓民眾爭相拍照合影，留下紀念。吸睛的花燈及精典泰迪、街頭藝人精采的表演，以及熱鬧的摸彩活動，讓這次花燈創下36萬人次參觀的佳績。

郭信良議長表示，小小台灣燈會為台南市帶來觀光經濟效益，吸引許多外縣市的觀光客到台南一遊，並給予此活動高度的好評；藉由燈會的成功，讓人潮湧入賞燈的同時也促進周邊景點與商圈的消費，一起見證台南豐沛的觀光量能。他很感謝所有支持、協助小小台灣燈會的人員，當全國沉浸在拚選舉的氣氛中，台南市議會為了拚經濟而努力。

郭信良議長更感性地說，燈會的璀璨榮耀歸功於台南市議會的全體工作同仁，因為有議員們和行政團隊的齊心協力，在7個工作天內成功完成啟燈儀式。尤其要感謝議會員工，此次在籌備及展出期間遇到多日下雨，為了保護花燈，員工建立通訊群組，密切聯繫，常犧牲休息時間來為花燈套上塑膠布。另外，員工分組輪值燈會各項工作，也因此建立好情誼，這是意外的收穫。

郭信良議長也感謝陳亭妃立委、法務部矯正署、交通部觀光局、屏東縣政府協助借展花燈。對於贊助商桂田酒店、蘭都觀光工廠、一貫道台南分會、市議會顧問團、台南市建築業團體，以及志工崇正基金會、台南市政府的鼎力相助，郭信良議長也致上由衷的謝意。

郭信良議長自豪地說，小小台灣燈會24天的展期可說是毫無冷場。除了精美花燈、精典泰迪展出，也陸續推出攝影與繪畫比賽、天天送電視與腳踏車的摸彩活動，更引進兒童充氣滑梯、蘭花植栽綠美化，讓大小朋友都開心。他提醒市民鄉親，小小台灣燈會雖然在今晚落幕，但繪畫比賽以及攝影比賽分別收件到4月8日與20日，獎項豐富；在熄燈之前請大朋友、小朋友拿起畫筆及手機，與台南市議會一起將這美好的一幕永遠留存下來。