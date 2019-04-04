　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

遭逼車怒停路中央比中指開嗆　反被「科學採證」罰1萬8000元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

【影】馬路三寶！Toyota竹科女插隊　逆向擋路3分鐘

▲白姓男子不滿遭人硬切車道，停在對方前面擋道，被開罰1萬8000元。（圖／資料照，示意圖非本事件人事物）

記者劉昌松／台北報導

台北白姓男子2018年間某日中午開車行駛在車多的忠孝東路上，因與1輛銀色汽車發生行車插隊糾紛，氣得加速往前，停在內側道擋住銀車、比中指、下車理論，結果被銀車駕駛擷取行車紀錄器影片檢舉，白男因「非遇突發狀況，在車道中任意暫停」，遭罰1萬8000元，他不服打官司抗罰，但行政法院認為本件依「科學儀器採證」開罰無誤判他敗訴。

白男在2018年2月10日中午，開車沿忠孝東路3段往西行，到新生南路口時，左側車道一輛銀色汽車偏右想插到他車前，白男沒減速並按喇叭示警，2車差點撞上。

遇到後車閃燈、按喇叭別急著下車輸贏　或許只是善意提醒（圖／達志示意圖）

▲白男接到罰單後喊冤稱，自己才是被逼車讓道的人。（圖／達志示意圖）

最後是白男也往右稍偏，閃過銀車，過了路口，就停在銀車前面，搖下車窗比中指，3秒後，白男起步，但隨即又停車，這次白男下車往銀車方向走去，試圖理論一番後，回車上駛離。

台北市交通事件裁決所根據銀車的行車紀錄器影片，認為白男違反《道路交通管理處罰條例》中，「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，罰白男1萬8000元、記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習及吊扣汽車牌照3個月。

遇到後車閃燈、按喇叭別急著下車輸贏　或許只是善意提醒（圖／達志示意圖）

▲白男稱，對方按喇叭20秒，又覺得雙方有擦撞，才會停車查看。（圖／達志示意圖）

白男喊冤，他才是被逼著要讓道的人，當時是銀車硬要插入連貫行駛的車陣中，他按喇叭示警後，銀車駕駛反按他喇叭20秒，並且以「迫近、驟然變換車道」等方式，逼他讓道，因雙方有擦撞，他才會停車查看，沒想到對方在車內對他比中指，他也回敬中指，並告訴對方：「你等著收罰單。」

法官勘驗2部車的行車紀錄器，認為當時銀車因車道劃分在路口發生變化，所以要強行切入右側，白男則無意停讓，2車雖相當接近，但沒有擦撞，白男在沒有突發狀況的情況下停在車道上，交通秩序因而大亂，其他用路人的行車安全也沒有保障，認為裁決所根據民眾提供的科學儀器採證開罰有理。全案經台北高等行政法院判決確定，白男必須受罰。

【其他新聞】

單車婦遭騎士追撞爆頭慘死　事故鑑定圖驚見還有「隱形殺手」

勸「旅館黑名單」走人遭嗆　男亮彈簧刀怒捅他胸腹

遊艇大亨竟是李宗瑞2.0！東區豪宅成狼窩　夜店獵豔隨機撿屍迷姦

ET快訊
太妍「單穿內衣自拍」辣翻！破尺度照曝光…網：溝好深
板橋湳雅夜市要拆了！無預警公告「後段全歇業」

關鍵字：搶道,擋道,突發事故,行車糾紛,交通裁決,行政法院,罰單,抗罰

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

準新郎告別單身趴喝太嗨　酒駕接女友去公證一吹0.78...驚呼：完蛋了

逼簽「性愛合約」一個月N次！人夫：給我絕對服從　強迫辣小三XX自拍

連假痛苦指數100%！爸被隊友衝康「一招保命」　網讚翻：安太座最上策！

小屁妹狂Diss三次：阿姨胖嘟嘟！陌生姨傻眼尷尬笑　一張照片網全歪樓

單車婦遭騎士追撞爆頭慘死　事故鑑定圖驚見還有「隱形殺手」

27歲熱褲「長腿妹」拒檢　警狂追1km舉槍令下車！結果翻出一堆小惡魔

影／韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開…警察全傻了！

盯住你們這些畜牲！私訊恐嚇高市議員　狂熱男落網：單純不滿言論

鮮肉愛上人妻姊姊！　自白「沙發、床上都做過...」淚求原諒

獨／搭郵輪第一天就暴斃　上千旅客伴屍4天...返台才通知家屬：到港領屍

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

沖繩季節限定「草莓吃到飽」　40分鐘任你採台幣大約400元

爸爸忘了關迷你安全帽遮罩！　兜風貓擠臭臉：風…太…大…

暖心姐送色盲弟「神奇眼鏡」　戴上又驚又喜大喊：草好綠！

掛著項圈...彰化失明老柴農地殘喘　徐文良一刀斷開羈絆：我延續幸福

小黑誤闖田地遭嘉義伯持棍追打　30秒踹5次！網心疼：天佑毛小孩

鮮肉愛上人妻姊姊！　自白「沙發、床上都做過...」淚求原諒

獨／搭郵輪第一天就暴斃　上千旅客伴屍4天...返台才通知家屬：到港領屍

代步車撞廂型車！80歲翁「堅不上救護車就醫...」　4日後死亡

汽車衝撞「2機車、多輛Ubike」180度後空翻　4人斷齒挫傷送醫

遭逼車怒停路中央比中指開嗆　反被「科學採證」罰1萬8000元

5米窄巷火警！雜物堆置救援難　「人力拉60米水線」1.5小時才滅火

快訊／北市內湖男「墜樓身亡」倒臥人行道　警拉封鎖線調查

快訊／中山區大樓「起火竄濃煙」目擊民眾嚇呆　屋主接到電話傻眼

癌末女看護盼落葉歸根　警大教授與仲介合力助圓夢

2年前改槍遭判刑！　退伍軍械士為「賺律師費」重操舊業

韓國瑜帶隊查夜店秒變「粉絲見面會」　夜店：瘋狂度直逼巨星

停止抱怨！試算「Your Life in Weeks」測你的快樂時間剩多少

上千青年力挺蔡英文！號召總統府音樂會舉牌「支持連任」

鮮肉愛上人妻姊姊！　自白「沙發、床上都做過...」淚求原諒

華聞快遞／移動互聯網5年營收增15倍　湖南全力打造產業新高地

欠10元工資50年！98歲阿嬤冒雨徒步3公里「120倍」奉還

談「政治議題」等清明才解鎖　潘恒旭微笑：明天才清明節

陸酸民調侃四川火災「烈士」紛落網　當局怒斥：人渣！

阿伯騎車小白狗「站後座」蘆洲到關渡　暖女4度喊母湯被嗆：這是訓練

「哄睡神器」一關掉寶寶就哭　她崩潰喊：是想逼死媽媽嗎？

社會熱門新聞

搭郵輪出海第一天暴斃　旅客伴屍..

女子疑吸毒遇警拒檢　警追緝就逮

賓利被撞怒揮拳！肇事男：傷害和..

國3再奪2命！小客車被卡車90..

婦科名醫「內診」挑處女偷吃　正..

撿屍遊艇大亨起底　孫芸芸是船上..

私刑霸凌者　呂秋遠提10方法更..

大稻埕「紅背包女浮屍」身分曝光

西施「深V車頭燈」辣照瘋傳　老..

虎媽道歉　1116字還原甩耳光..

即／北市內湖男子墜樓　倒臥人行..

惹到地下署長　役男遭霸凌推下樓

遊艇大亨竟是狼　隨機撿屍迷姦

周玉蔻敗訴賠180萬元！馬英九..

更多熱門

相關新聞

毛孩死後收罰單他傻眼！竟是少一步驟

農委會為落實寵物登記死亡除戶，與寵物殯葬協會合作成立寵物登記站，以落實死亡除戶，確保主人在毛小孩死亡後不會收到施打預防針的通知信，進而避免沒施打而受罰，讓寵物登記資料更符合事實。目前北市設置的除戶站為各地動物醫院和寵物殯葬協會。

開車3狀況　意外險「鐵定」拒賠

運將違停公審警　所長力挺：我與同仁一起面對

行車擦撞引口角　亮鋁棒追著打

7大交通新制上路！罰單寄駕駛人

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警看傻

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

議員遞上媽媽的一封信　韓國瑜：別放在我桌上

交往小鐘1年　茵芙曝分手原因！

麥拉倫停車場趴地！　下坡秒擊毀

她橫屍公園手反綁　體內驗出4男DNA

《炮仔聲》大姊登場！李亮瑾加入跟「他」演夫妻

女大生徵伴文：帥的話可以OO

安妮《玩很大》險走光！18禁畫面網看傻

阿伯0心跳！他急CPR遭轟凶手心寒

搭郵輪出海第一天暴斃　旅客伴屍4天

小米掃地機器人4／4限時10元

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

女子疑吸毒遇警拒檢　警追緝就逮

女老師傳裸照調請男友　照片流出反求償9000萬

更多

最夯影音

更多

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面