遭逼車怒停路中央比中指開嗆　反被「科學採證」罰1萬8000元

▲白姓男子不滿遭人硬切車道，停在對方前面擋道，被開罰1萬8000元。（圖／資料照，示意圖非本事件人事物）

記者劉昌松／台北報導

台北白姓男子2018年間某日中午開車行駛在車多的忠孝東路上，因與1輛銀色汽車發生行車插隊糾紛，氣得加速往前，停在內側道擋住銀車、比中指、下車理論，結果被銀車駕駛擷取行車紀錄器影片檢舉，白男因「非遇突發狀況，在車道中任意暫停」，遭罰1萬8000元，他不服打官司抗罰，但行政法院認為本件依「科學儀器採證」開罰無誤判他敗訴。

白男在2018年2月10日中午，開車沿忠孝東路3段往西行，到新生南路口時，左側車道一輛銀色汽車偏右想插到他車前，白男沒減速並按喇叭示警，2車差點撞上。

▲白男接到罰單後喊冤稱，自己才是被逼車讓道的人。（圖／達志示意圖）

最後是白男也往右稍偏，閃過銀車，過了路口，就停在銀車前面，搖下車窗比中指，3秒後，白男起步，但隨即又停車，這次白男下車往銀車方向走去，試圖理論一番後，回車上駛離。

台北市交通事件裁決所根據銀車的行車紀錄器影片，認為白男違反《道路交通管理處罰條例》中，「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，罰白男1萬8000元、記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習及吊扣汽車牌照3個月。

▲白男稱，對方按喇叭20秒，又覺得雙方有擦撞，才會停車查看。（圖／達志示意圖）

白男喊冤，他才是被逼著要讓道的人，當時是銀車硬要插入連貫行駛的車陣中，他按喇叭示警後，銀車駕駛反按他喇叭20秒，並且以「迫近、驟然變換車道」等方式，逼他讓道，因雙方有擦撞，他才會停車查看，沒想到對方在車內對他比中指，他也回敬中指，並告訴對方：「你等著收罰單。」

法官勘驗2部車的行車紀錄器，認為當時銀車因車道劃分在路口發生變化，所以要強行切入右側，白男則無意停讓，2車雖相當接近，但沒有擦撞，白男在沒有突發狀況的情況下停在車道上，交通秩序因而大亂，其他用路人的行車安全也沒有保障，認為裁決所根據民眾提供的科學儀器採證開罰有理。全案經台北高等行政法院判決確定，白男必須受罰。

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