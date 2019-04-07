媽帶2歲兒要停親子車位！金色保時捷逆向插進　時髦女挺小蠻腰：我懷孕5月

▲原PO拍下金色保時捷停在親子車位。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一名媽媽發文抱怨，帶一名2歲孩子到大賣場採購，好不容易找到一個親子車位，卻被一輛金色保時捷「逆向往我前面插進車位裡」。她見保時捷下來一對時髦情侶，和對方理論得到的回覆卻讓她無言。根據法規，違規占用孕婦和家中有6歲以下小孩的停車位，將依照《停車場法》處600元以上、1200元以下罰鍰。

這名媽媽今天（7日）凌晨在「爆怨公社」臉書社團說，「首先！我要說！媽媽帶小孩出門真的沒有多了不起，但是會設親子車位一定有它的原因！」

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媽媽表示，當時在大賣場停車場遵循方向找車位，好不容易找到一個親子車位，緩緩往車位開過去，「中途突然一台時尚的破噓（Porsche）逆向往我前面插進車位裡，下車的是兩位時髦的情侶！於是乎，我下車非常不好意思問了！」她還原當下和對方的對話：

▼原PO說，保時捷擋風玻璃前沒放親子車位專用識別證。（圖／翻攝爆怨公社）



原PO：小姐，不好意思，這是親子車位噢！

對方女生（抬頭往上瞄了一眼上面的牌子）：親子車位？喔？還有其他車位吧！

原PO：不好意思，還是請問妳有懷孕嗎？

對方女生（挺出她的小蠻腰）：有啊！我懷孕了，5個月了，妳看不出來嘛？

原PO：不好意思，我看不到！

原PO表示，當時對方女生臉上出現「親子車位所以咧」的表情，後來情侶就快步走了。她感嘆，「抱著兩歲小孩外加採購的東西，媽媽手痠痠已累翻。」

有網友說，「重點親子車位要有停車證，政府有開放申請，對方有嗎？」原PO拍下保時捷的照片說，「擋風玻璃前面空空的」。其他人留言，「就算是孕婦，一樣要有親子車位的停車證才能停」、「沒有證就是不能停，管妳幾個月」、「媽媽手冊來看看啊」。

▲▼親子停車格會有粉紅色的內框。（圖／台北市停車管理工程處提供）

交通部2018年發布施行《孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法》，以台北市為例，目前配合1年的宣導期，針對違規停放專用車位的車輛採夾放警告單的方式，從今年6月29日起，違規占用孕婦和家中有6歲以下小孩的停車位，將依照《停車場法》處600元以上、1200元以下罰鍰。

台北市停車管理工程處表示，依照《兒童及少年福利與權益保障法》規定，目前已設置1378席孕婦和育有6歲以下兒童者停車格，新設置停車格外觀明顯，白色標線內劃設粉紅色內框和設有告示牌，民眾要在車內擋風玻璃上放置專用識別證才能停放。