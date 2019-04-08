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令和代表色曝光！浪漫3花「梅、菫、櫻」中選　揭密日本傳統情懷

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▲▼日本令和代表色、慶祝色。（圖／翻攝自日本流行色協會JAFCA）

▲日本「令和」代表色。（圖／翻攝自日本流行色協會JAFCA，同下）

記者林瑩真／編譯

日本文化中，習慣以「紅白」2色象徵吉祥、祝福，特別值得慶祝的事件則會推出代表色來祝賀，如日本新年號「令和」日前出爐，日本流行色協會JAFCA就選出「令和」代表色，分別是梅、菫、櫻3種花卉的顏色，被認為最具日本情懷。

綜合日媒報導，新年號「令和」出自於《萬葉集》梅花之歌第32首序文，日本流行色協會JAFCA在2日決定「令和」代表色時，就選用了日本春暖花開最常見的花卉色彩，分別是梅、菫、櫻，3種色彩，被認為最能代表日本情懷，也屬於日常可見、容易融入生活的顏色，有祈願「永遠愛護大自然之美」的意義，盼3色象徵的溫暖、柔和長存

梅（うめ）
系統色名：中色調帶紫粉紅；孟塞爾值3.4RP7.4/6.8；PANTONE 14-2710 TPG

菫（すみれ）
系統色名：暗色調紫；孟塞爾值7.1P2.9/3；PANTONE 19-3714 TPG

桜（さくら）
系統色名：粉色調帶紫粉紅；孟塞爾值2.8RP8.8/2.7；PANTONE 11-2511 TPG

▲▼日本令和代表色、慶祝色。（圖／翻攝自日本流行色協會JAFCA）

▲▼日本令和代表色、慶祝色。（圖／翻攝自日本流行色協會JAFCA）

日本流行色協會JAFCA選出慶祝代表色不是第一次。1959年（昭和34年），天皇婚禮時就公開「皇太子殿下御成婚慶祝色」，共有7種色彩；1993年（平成5年）現任皇太子結婚時，則有8種「皇太子殿下與雅子妃慶祝色」。

不管是慶祝色或是代表色，除了用來表達祝福以外，這些色系之後通常都會運用到時尚、日常生活中，因此預計會激發相關設計，同時帶來龐大商機，從各種層面歡慶國家新時代來臨。

＊「系統色名」是從色相、色調來系統性分類，並命名色彩；「孟塞爾值」又名「孟塞爾顏色系統」，指將明度、色相及色度3個維度化作數字來表示色彩；「PANTONE」是一家專門研究色彩而聞名世界的機構，同時作為色彩系統供應商，每年會選出年度代表色。

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