老爸要繼母扮狗、天天睡不同人...17歲女力挺！淫亂豪宅生活曝光

▲澳洲淫亂大亨貝農的女兒露西亞娜。（圖／翻攝自IG／luccianabeynon）

國際中心／綜合報導

澳洲46歲的菸草大亨貝農（Travers Beynon）以無下限的淫亂生活出名，例如每晚都會跟超過3名女性一起睡覺等等，他的17歲女兒露西亞娜（Lucciana Beynon）近日受訪時為父親辯護，他表示，家中的生活的確很瘋狂，但她都能夠接受，而且是父親管教嚴格，培養她擁有正確的價值觀。

貝農的奢華「糖果店豪宅」（Candyshop Mansion）位在澳洲昆士蘭的黃金海岸地區，時常會舉辦各種大尺度淫亂趴，更常常拍照炫耀開趴的情景。於此同時，他的4個孩子、老婆和多名女友也都一起住在這間房子裡。

也因此，許多人更加好奇在這棟常辦淫趴的豪宅長大是什麼狀況，露西亞娜表示，「其實沒有任何事情是會嚇到我的，我爸對於這些淫亂趴抱持開放態度，我接受這一切，我愛他原本的樣子」，爸爸的確是有很多女友，但大家相處融洽，就像真正的一家人。她認為，這種多P是的關係是可以接受的，只要大家都是情投意合的成年人就好。





▲露西亞娜希望成為超模。（圖／翻攝自IG／luccianabeynon）

不過，貝農的荒唐生活也招致許多批評，有一次他讓老婆扮成狗，錄影PO在IG上，讓許多人罵他是「性別歧視」、「沙文主義」等等，但露西亞娜替爸爸辯護提到，「我覺得有人說他物化女性是很可笑的事情」。

由於在這樣的環境下長大，讓露西亞娜變得很成熟，她覺得這是很棒的事情，且即便生在富裕的家庭，父親也從來不寵壞小孩，「他思想意外的很老舊，對我們比其他的爸爸都還嚴格，他教我們有禮貌、尊重、展現成熟態度並努力工作，這才造就了我們今天的樣子」。

露西亞娜現在是一名模特兒，在IG上已經有超過6.7萬人追蹤，她的夢想是成為維多利亞秘密內衣秀的超模，之後將會搬到美國追求夢想，之後也打算把賺來的錢投資到家族事業中。

▼豪宅內的淫亂生活。（圖／翻攝自IG／candyshopmansion）