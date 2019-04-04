盼3000年歷史結合台灣文創！西安「科技大市場」推國防儀器共享

▲西安科技大市場的工作人員在進行介紹 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／西安報導

台灣的文創產業揚名四海，古都西安也拋出「橄欖枝」。西安科技大市場的工作人員3日受訪表示，這塊土地歷經13個朝代更替，文化底蘊深厚，但在進一步的「文創」挖掘上還是相對落伍，因此希望借助台灣的優勢資源和力量，來共同推進西安文創的發展。

▲展廳大堂。（圖／記者蔡儀潔攝）

該工作人員稱，希望台灣的創業團體可以聚集到這裡，特別是文創類的，因為西安目前在文創還是處於比較弱的現狀，雖然文化根基紮實，但在深入挖掘上，比起北京上還是較為落伍，「這是我們比較弱的，所以希望借助台灣的優勢資源和力量，來共同推進西安文創的發展。」

他進一步表示，「我們這裡的眾創空間還是有優勢的，因為大市場算是個服務綜合體，你來了之後大部分服務都能幫忙解決，就不用自己去操心了」，加上現在西安高新區還在建，未來合作的空間也會越來越大，政府也在積極推出各項補貼優惠。

▲信息介紹面板 。（圖／記者蔡儀潔攝）

西安科技大市場是技術創新和成果轉化的加速器、科技產業發展的助推器、科技資源統籌利用的聚變器，重點發揮「交易、共享、服務、交流」四位一體的功能。

工作人員透露，這裡有個很大的特色，就是推出了「陝西國防大型儀器共享服務平台」，提供已經解密的國防大型儀器供企業使用。

據悉，西安近年來加大軍民融合力度，不斷提振地方經濟，通過搭建軍工單位和民用中小企業溝通交流的橋梁和紐帶，創造新的商機與市場，並且推進軍工電子行業產業化和「軍轉民」、「民參軍」進程。