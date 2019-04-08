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飲品加「纖」正夯　清爽果汁飲「增纖減糖」夏日幫女孩補充每日所需

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纖果食感。（圖／資料照）

▲纖維飲當道，除了豆漿、牛奶、綠茶、氣泡水，現在清爽的果汁飲也加入「戰局」！（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

上班族常常忙到沒時間好好吃飯，或是外食族的便當總是缺乏蔬菜，膳食纖維攝取不足。根據台灣癌症基金會統計，國人男性平均每天攝取的膳食纖維13.7g，女性平均14g，與衛生福利部建議每天的膳食纖維攝取量(25~35g)差距了一半！許多飲料業者也都發現這個問題，紛紛推出含膳食纖維的飲品，從牛奶、豆漿、可樂、氣泡水到果汁，每種飲品都主打「含膳食纖維」，但哪種最受女生青睞呢？

隨著天氣漸熱，忙個半天就容易口乾舌燥、食慾不振，這時候最需要酸甜飲品來提振精神！一瓶可以喝到水果風味，又能補充每日所需膳食纖維的水果口味纖維飲，對於在意身型的女生來說就是首選。已在超商界流行一波的「纖果食感」，推出這幾年都是夏天排行有名的飲料選擇，而最受歡迎的柳橙、檸檬口味，就在今年全新升級了！

纖果食感。（圖／資料照）

▲外食族便當往往青菜攝取不足，搭配纖果食感不僅去油解膩也可以補充纖維！

所謂的升級，不是包裝換一下就好，提升內容物的品質才是關鍵。升級後的兩種口味，每天可以輕鬆幫腸胃補充兩顆柳橙或檸檬的膳食纖維（依台灣食品營養成分資料庫，以每粒柳橙含 2.2g、檸檬含 1.1g膳食纖維計算），為了支持台灣果農，兩種飲品也都選擇以屏東檸檬、雲林柳丁原汁添加，紙盒一打開，就能嗅到在地自然芬芳、喝出清爽香甜的水果風味，神清氣爽的口感讓人立刻醒腦，下一秒就跟瞌睡蟲說掰掰。

纖果食感。（圖／資料照）

▲纖果食感升級了！選用台灣在地檸檬、柳橙，更提供女生每日都需補充的膳食纖維。

這幾天發現「纖果食感」上架的網友，看到清爽包裝上鮮豔欲滴的柳橙和檸檬，不禁唾液充滿、紛紛入手「開箱」，有人喝上一口就「啊～」的感嘆，「喝到它才等於迎接夏天」、「雖然外面還是好熱，可是心裡好涼快」、「看到『含膳食纖維』就把珍珠奶茶先放一邊」。然而，不嗜甜的女生更發現，新升級的柳橙飲怎麼喝起來更清爽？仔細看包裝說明才發現，含糖量比舊版的更減少27.5％！原來升級也不是一股腦把東西往上加，新版柳橙飲幫女生把「糖分」減去一些，自然可以輕鬆喝，不怕心理與生理的負擔！

迫不及待想「嚐纖」的女孩，別走錯超商，新版的「纖果食感」現在只在全台7-11搶纖登場！就讓「增纖減糖」的果汁飲陪妳清爽一夏。

纖果食感。（圖／資料照）

▲不添香料的檸檬飲，以及減糖27.5％的柳橙飲，「有感升級」讓愛美的女生直呼好貼心！

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關鍵字：纖果食感,7-11,膳食纖維,纖維飲,果汁

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