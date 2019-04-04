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堅持「24小時營業」跟加盟店吵翻　日本7-11撤換社長

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▲▼ 日本7-11。（圖／記者王曉敏攝）

▲堅持「24小時營業」起爭議，日本7-11社長撤換了。（圖／記者王曉敏攝）

記者趙蔡州／綜合報導

日本7-11超商日前發生有分店找不到員工，進而開始要求總公司放棄24小時的營業模式，部分加盟店還因此與總公司發生對立，這項問題不僅引發日本社會輿論不斷，同時也震撼日本7-11持續40年的經營模式。對此，日本7-11總公司3日舉行董事會後，為了收拾目前混亂的局勢，決定撤換高層刷新體制。

綜合外媒報導，日本7-11日前發生一起爭議引發社會輿論，原因是位在東大阪的一間7-11店家，因為實在找不到足夠的員工來維持24小時營業，因此自行決定每天營業19小時，結果被7-11總公司要求解約，並且求償1700萬日圓（約新台幣468萬元）的違約金。

▲▼7-11芙蓉門市、統一超商、超商。（圖／資料照）

▲台灣7-11也有許多門市已經取消24小時營業。（圖／資料照）

但是這項決定卻引發了日本社會各界的不滿，部分加盟店也因此與總公司發生對立，儘管日本7-11後來表示不會進行解約跟求償動作，同時也會選擇一些直營及加盟店嘗試非24小時的營業模式，儘管如此，社會上還是有許多指責總公司的聲音出現。

對此，日本7-11總公司3日上午舉行董事會，會議中決定現任社長古屋一樹將調離現職，改由現任副社長永松文彥擔任新社長。報導指出，日本7-11在這個時間點進行高層人事異動實屬罕見，外界就解讀此舉可能是公司想透過高層重組，重整日本7-11已經運做40年，如今卻受缺工衝擊的經營模式。

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關鍵字：7-11,日本,日本小7,超商,便利商店,日本7-11

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