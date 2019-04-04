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連假喝一杯！超商美式、拿鐵買一送一　12家優惠懶人包來了

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記者曾婉婷／綜合報導

迎接清明四天連假來臨，各家業者紛紛推出好康優惠，讓消費者揪親朋好友喝一杯，包含四大超商以及連鎖咖啡業者等。

超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

★搶攻清明連假商機，萊爾富一舉推出多項優惠，包含4月5日會員享大杯美式、拿鐵買一送一；以及4月6日至4月7日不限會員大杯美式買一送一等；另自即日起至4月23日止，Hi Café 泰式奶茶新品享39元優惠（原價45元）、購買Hi Café 萊冰der冰沙全品項，即享單杯特價29元優惠。

★ OK超商與台灣Pay&第一銀行推出獨家活動，於4/4到4/30活動期間的週一到週五，每筆消費回饋50%（限綁第一銀行金融卡）；另外，4/4到4/7清明連假期間，只要消費者購買大美式、大冰拿可享買2送2優惠，而4/8開工日則有大美式、大拿鐵買2送2好康。

▲▼開工咖啡優惠 。（圖／業者提供）

★自即日起到4/9，7-ELEVEN推出任兩杯CITY CAFE和現萃茶珍珠飲品，享第二杯6折優惠。其中，針對連假於4/4到4/7期間，則推出美式咖啡任選第二杯半價優惠。

★自4/4至4/7期間，只要使用全家便利商店APP商品預售，即可享大杯冰美式2杯69元、霜淇淋2支59元、OREO酷繽沙2杯79元優惠，每位會員限購1次，最多購買3組。

▲▼ 超商咖啡 。（圖／業者提供）

★自4月6日到4月8日期間，全聯推出熱美式買一送一優惠，每杯售價25元，加上買1送1以及自帶杯子省3元，等於1杯咖啡最低只要11元。目前已有200多家門市提供現煮咖啡。

★自即日起到4/22期間，美廉社推出咖啡同價位第二杯五折優惠，另自帶環保杯可再享一元折扣。目前已有51家門市提供現煮咖啡服務。

▲▼咖啡優惠 。（圖／業者提供）

★自4/4到4/7期間，凡於cama café門市點選購大杯飲品，即可用1元加購1包咖啡抹茶餅乾（原價55元），每杯限加購1次。若以大杯拿鐵為例，1元加購現省54元，咖啡加餅乾等於打了6折。

★4/7和4/21這兩個星期日的上午十點到晚上八點，85˚C都有推出大杯冰拿鐵咖啡和大杯冰鮮奶茶第2杯10元優惠，等於購買兩杯大杯冰拿鐵，原價180元、活動期間只要100元，現省80元。

▲▼咖啡優惠 。（圖／業者提供）

★4/8、4/15、4/22這三天，伯朗咖啡推出指定咖啡沖泡商品買一送一優惠，另限定杯享單一特價，最低99元起，以及精品系列週邊商品享85折優惠等。

★自即日起至4/30，除了可以免費加入摩斯會員外，還將招待大杯冰紅茶一杯。招待券將於註冊後次月10日發放至會員訊息匣，兌換至2019/5/31止。

★憑路易莎黑卡可享世界冠軍品種巴拿馬藝伎6折優惠，原價220元、黑卡價132元。另外，新品泰晤士奶茶跟橘皮拿鐵則可享85折優惠。

★自即日起到4月8日，凡到茶湯會購買任一冷飲，即可用半價加購「功夫紅茶一杯」。

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