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「分級醫療雙向轉診」讓民眾就近就醫　創造醫病健保三贏

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▲台南市醫師公會與奇美醫學中心共同舉辦的《分級醫療、雙向轉診》論壇，在奇美醫學中心舉行，奇美醫學中心及基層診所則分別針對醫院端及診所端「雙向轉診實務面」提出討論與建議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市醫師公會與奇美醫學中心共同舉辦的《分級醫療、雙向轉診》論壇，在奇美醫學中心舉行，奇美醫學中心及基層診所則分別針對醫院端及診所端「雙向轉診實務面」提出討論與建議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市醫師公會與奇美醫學中心共同舉辦《分級醫療、雙向轉診》論壇，4月7日上午在奇美醫學中心舉行，衛福部健保署署長李伯璋講述「分級醫療的過去、現在與未來」，健保署南區業務組報告「南區目前分級醫療執行狀況」，奇美醫學中心及基層診所分別針對醫院端及診所端「雙向轉診實務面」提出討論與建議。

奇美醫療體系全力配合分級醫療轉診政策，與台南市醫師公會締結「府城HAPPY行動大聯盟」，強化與基層診所合作，透過健保署電子轉診平台互通轉診病情資訊，上轉民眾至醫院接受進一步檢查、手術、住院等治療，待病情穩定後，積極衛教病情穩定民眾下轉到原就醫診所追蹤。

▲台南市醫師公會與奇美醫學中心共同舉辦的《分級醫療、雙向轉診》論壇，在奇美醫學中心舉行，奇美醫學中心及基層診所則分別針對醫院端及診所端「雙向轉診實務面」提出討論與建議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心邱仲慶院長表示，奇美醫療體系醫院全力配合健保署政策，並成立「分級醫療推動小組」研擬執行策略，定期追蹤執行成效；於2018年7月25日舉辦奇醫之友記者會，邀請台南市基層診所加入「奇醫之友」建立雙方友好關係，暢通雙向轉診管道，截至目前，雙向轉診率倍增。該項政策除醫療院所努力外，更需仰賴民眾配合，提升民眾下轉意願，大家共同來努力。

台南市醫師公會常務理事賴俊良表示，「下轉率」、「回轉率」高低是《分級醫療、雙向轉診》成功的關鍵，也是基層院所最注重的；並建議整合醫療資訊廠商與健保署建立「主動提示應用程式介面（API）及轉診回復」系統；並針對「簡化雙向轉診行政作業與費用核付」等事項提出建議。

自2018年7月1日，為落實分級醫療，台南市醫師公會協同奇美醫學中心共同舉辦《分級醫療、雙向轉診》論壇後，南區（雲嘉南）雙向轉診數目已逐漸成長，數據顯示基層院所門診件數占率已增加，區域級以上醫院門診件數占率也已減少，實施第2個月，約半數大醫院達到門診量減2％目標。

▲台南市醫師公會與奇美醫學中心共同舉辦的《分級醫療、雙向轉診》論壇，在奇美醫學中心舉行，奇美醫學中心及基層診所則分別針對醫院端及診所端「雙向轉診實務面」提出討論與建議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南區診所上轉率居全國之冠，下轉的案件中有40.8％下轉到診所，各縣市南區診所上轉率居全國之冠達19％。這些數據顯示《分級醫療、雙向轉診》成效斐然，然實施過程中難免有碰到一些困擾。

部份基層院所仍抱怨未接收到醫院下轉病人、轉診行政作業繁雜等意見，因此台南市醫師公會再度協同奇美醫學中心共同舉辦《分級醫療、雙向轉診》雲嘉南論壇，此次範圍除了台南區，擴展至雲林及嘉義地區，邀請健保署、醫師公會全聯會、醫師公會、各大醫院、家庭醫師醫療群及基層院所，並舉辦面對面座談，探討實務面的執行困擾及提出建議。

台南市醫師公會理事長陳相國表示，自2017年推動分級醫療6大策略24項配套措施以來，分級醫療已達初步成效及受重視。再經過2018年7月1日，台南市醫師公會、奇美醫學中心共同舉辦《府城HAPPY行動醫療大聯盟》論壇大力宣導分級醫療及雙向轉診後，南區（雲嘉南）雙向轉診數目已為全國楷模，這次論壇將就醫院、基層雙向轉診實務面提出討論及建議事項，以病人為中心考量，提供更完善優質的《分級醫療、雙向轉診》服務。

本次《分級醫療、雙向轉診》論壇，最後由雲嘉南各分區醫院與基層院所就該區2018年7月以來實施的《分級醫療、雙向轉診》面對面提出實務討論與建議，期許達到民眾、基層院所與醫院三贏策略，建立更優質的《分級醫療、雙向轉診》服務。

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關鍵字：分級醫療,雙向轉診,健保

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