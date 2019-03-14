台大陸生氣管炎重症開刀　未納健保需8萬

▲台大傳出陸生重病就醫未納入健保而支付高額開刀費用。（圖／記者張一中攝）

記者魏有德／綜合報導

在台陸生納入健保議案延宕多時，近日傳出有台大洪姓學生因支氣管嚴重發炎，需花費8萬元新台幣開刀治療，但由於陸生未納入台灣健保醫療給付，因此無法申請官方補助，僅透過校方急難救助金支援，其餘款項皆自費。

《中國時報》報導，台大理學院一名洪姓陸生，因重感冒致氣管發炎化膿，經醫生判斷，恐有窒息風險，因此被要求立即手術；由於陸生沒有被納入健保，指導教授協助張羅金援，向院系申請急難救助金，經同意一次性補助2.5萬元的急難救助金，其餘款項由學生自行負擔。

▲《全民健康保險法》修正草案送入立院朝野協商後，無法取得共識，至今仍無進展。（圖／記者嚴云岑攝）

根據陸委會網站「陸生來台就學專區」顯示，中國大陸學生比照僑外學生納入健保體系。政府基於資源的有限性與社會保險的公平性，僑生、外籍生的保費應全額自付，但修法前已來臺就讀的僑外生權益將不受影響；若機關有政策考量，針對特定國家或家境清寒學生提供協助者，應自行編列計畫經費。

然而，自2017年《全民健康保險法》修正草案送入立院朝野協商後，無法取得共識，至今仍無進展。依衛福部提出的修法內容，陸生納健保居留時間比照外、僑生的6個月，但陸生需全額負擔保費，同時取消外僑生的4成保費補助，每月均需自費負擔1249元的健保費。

▲在台陸生曾出席國民黨團會議抗議納保政策不公。（資料照／記者翁嫆琄攝）

目前《健保法》規定，外、僑生居留滿6個月便能納保，每月的健保費有4成由政府補助，外、僑生只需自負749元，陸生則未納入。

