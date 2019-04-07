2020國民黨初選暗濤洶湧　黨中央4月底公告

▲國民黨發言人歐陽龍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡浩祥／台北報導

2020總統、立委選戰將至，國民黨內卻是暗濤洶湧，各方角力不斷。對此，國民黨發言人歐陽龍7日表示，選舉隨時都有變化，針對本周三總統初選要點，既然還沒協調好，在技術上會有改變，不一定在周三就有定論，「一定會在4月底前公告」。

面對黨內拱韓聲浪，加上「朱吳會」、「王吳會」相繼破局，黨內立委費鴻泰、王鴻薇的網內互打，初選到底怎麼喬，各方高度關注。

歐陽龍表示，初選本來就是一種選舉，會互相競爭，不管任何一場選舉所產生的齟齬或是小火花，也都是很常見的現象，尤其是在同一選區要競爭這樣的席位，大家難免會有一些摩擦，這是民主常態。

他說，相信不管任何人出線，都會盡全力幫對方輔選，這就是民主的過程。

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者唐詠絮翻攝）

被問及本周三能否如期公告初選辦法？歐陽龍表示，因為有很多事情都還沒協調好，會有技術上的改變，畢竟想參加初選的就這些人，「都是老朋友，沒有什麼事情是不可以談的」。

歐陽龍強調，即使如此，黨中央來得及4月底公告，相信只要之後大家會面談就會有初步結果，所以本來4月公告，5月初選領表來登記，「這個期程完全不會有變化」。

他重申，國民黨主席吳敦義一定會用最公平、公正、公開的方式去完成溝通及協調，盼大家多給一點空間跟時間，並安心、耐心的等待，相信事情一定會解決，產生有最好的結果。