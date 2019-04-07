台南下營上帝廟上香祈福　賴清德：堅持走完初選決定不變

▲前行政院長賴清德說，民進黨是民主的政黨，民主的制度建全，絕對信任民進黨的民主精神，希望已經公布的初選辦法，不要改變。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前行政院長賴清德7日上午至台南下營上帝爺廟參拜，受到熱情民眾歡迎大喊「總統好」，賴清德一一與民眾互動，賴清德指出，他特地來上香祈福，賴清德說他登記參選總統提名，他強調民進黨是民主的政黨，民主的制度建全，絕對信任民進黨的民主精神，希望已經公布的初選辦法，不要改變。

前行政院長賴清德7日參加台南市下營上帝廟的三年一科「下營香、扛大轎」祈安遶境第2天大祭典時，特別祈求上帝公保佑他在參選中華民國第15屆總統的「初選」及「大選」，都能夠順利圓滿成功，現場許多信徒民眾都高喊「選總統！」、「總統好！」「當選」聲浪高昂，場面熱烈。

賴清德到達下營上帝廟，包括台南市長黃偉哲、立委葉宜津、林俊憲及郭國文及市議員陳秋宏、前市議員賴惠員、前農委會副主委李退之、前市府顧問志明、市黨部主委黃先柱等都陪同到場，許多信徒民眾都高喊「賴總統好！」讓要進入下營上帝廟長約100公尺路，花了15分鐘才走完，現場不但鑼鼓喧天也熱鬧滾滾。

賴清德特別感謝下營上帝廟的「上帝公」在他擔任台南市長及行政院長期間的施政順利，也希望保佑台南市長黃偉哲施政順利。賴清德更希望下營上帝廟的「上帝公」保佑他在參選中華民國第15屆總統的「初選」及「大選」，都能夠順利圓滿成功。現場有市議員陳秋宏及前市府顧問「志明」贈送粽子及包子，表示「包中」，許多信徒民眾都高喊「賴總統好！」、「當選」聲浪高昂，場面熱烈。





參拜後，賴清德表示，台南就是他的家，在台南感到親切、溫暖，過去參選台南市長時曾率同志一同來下營參拜，最後市長當選、議員過半數、市政推動很順利，今天特地在上帝爺聖誕時回來參拜，祈求未來能平平安安順順利利。

賴清德指出，他向民進黨部登記參選總統提名人選，他強調民進黨是民主的政黨，民主的制度建全，絕對信任民進黨的民主精神。賴清德強調，他對國家、人民的使命沒有改變，堅持走完初選程序的決定沒有改變，因此，也希望已經公布的初選辦法，不要改變，讓制度能夠穩定，讓民眾的民主精神能夠彰顯，敬請民眾能夠支持他。

賴清德說，對於黨內初選是否會出現霸王條款，賴清德強調，信任黨內的民主制度，相信卓榮泰主席會好好處理。