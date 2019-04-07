國民黨立委提名民調倒數11天　郭素春急傳簡訊幫洪孟楷拉票





▲洪孟楷。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

國民黨文傳會副主委洪孟楷日前宣布，投入新北市第一選區立委選舉，喊出「七年級戰將、國會新希望」口號。面對國民黨立委選舉提名民意調查即將到來，前國民黨籍立委、洪孟楷的母親郭素春也開始傳簡訊替兒子拜票，希望能為洪孟楷爭取到好成績。

今年36歲，曾任台北縣政府蔡家福副縣長秘書、嘉義市政府文化局局長、行政院江宜樺院長辦公室專門委員、國民黨發言人的洪孟楷，在1月1日公開表示，要投入2020立委選戰，參選第10屆新北市第一選區（淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門）的立委選舉，挑戰該選區有「淡水蔡依林」稱號的現任民進黨立委的呂孫綾。

▲洪孟楷，呂孫綾。（圖／翻攝自洪孟楷、呂孫綾臉書）

當時洪孟楷提到，過去馬政府8年執政，與國民黨並未有過多接觸，然在2016年國民黨退居在野黨，當眾人選擇遠離，他毅然決然擔任黨職，並為黨辯護、捍衛，可說國民黨衰弱時，他仍不離不棄，因為他相信，民主政治需要良好的監督制衡，才能給民眾更好的生活。

洪孟楷說，這次九合一選舉中看到「討厭民進黨」的勝利，但不見得每個人都對國民黨放心，「如果接下來的選舉，我們還是沒有任何改變，用一樣的面孔來面對選民，這樣怎麼能夠回應民眾對於政黨的期待呢？」

到了4月5日，洪孟楷於臉書上再次強調，「讓年青世代來打拚！七年級承擔責任！」世代要傳承、世代要交替、世代要合作，就是一棒接一棒的讓過去的努力延續、讓未來的建設得以發展，「如果我們不求新求變，就是等著被別人淘汰，2016年的大敗後，如果沒改變，選民還會再給我們機會嗎？」希望能為立法院注入新的希望，懇請大家支持。

根據國民黨日前公布的立委選舉提名作業時程，4月1日將發佈提名登記公告，4月8日至10日受理領表及登記，4月18日至5月10日執行民意調查，5月11日辦理黨員投開票暨公布民意調查結果，5月15日提報中常會核議。只見黨內立委選舉民意調查只剩下11天，郭素春也開始向親朋好友們傳簡訊，替兒子洪孟楷拜票。

▼郭素春替兒子洪孟楷傳簡訊拜票。（圖／翻攝自簡訊畫面）