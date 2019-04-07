　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

騎車擦撞路旁車腳卡住還肇逃　他辯「腦傷有時會忘記」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者李忠憲／台中報導

王姓男子清晨騎車出門幫愛子買消夜，半路卻不慎擦撞停路邊的汽車，腳還一度卡住30秒。但他重新站穩後，竟直接將車騎走，一點也不在乎汽車已出現明顯刮痕。警方找到王男，他竟還辯稱可能有，但自己「有腦傷有時會忘記」警方認定他肇事逃逸屬實，依法開罰也將吊扣駕照。

▲▼男子外出買消夜，騎車卻擦撞路邊汽車逃逸。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲男子騎車外出買消夜，竟擦撞路邊汽車，腳還一度卡住。（圖／記者李忠憲翻攝）

第三警分局交通分隊3月14日晚間接獲34歲陳姓女子報案，稱她清晨要上班時，發現停在南區福和街家門口的愛車左側車身遭不明車輛擦撞，她因為趕著上班，等到下班後才報警。她覺得肇事者很可惡，撞車還都沒留資料，整天心情因此大受影響。

▲▼男子外出買消夜，騎車卻擦撞路邊汽車逃逸。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼汽車車門及葉子版有明顯擦撞刮痕。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼男子外出買消夜，騎車卻擦撞路邊汽車逃逸。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方到場後發現，小客車駕駛座車門及左側葉子板有明顯刮痕，經調閱監視器發現1輛重型機車在凌晨1點多行經時，竟莫名往小客車撞過去，車主還因此差點摔倒，右腳還疑似夾在2車中間動彈不得，掙扎約30秒後後就自行騎車離去。警方確認車牌後，循線通知54歲肇事駕駛王姓男子到案說明。

「有這回事嗎？」王男對於警方陳述他騎車擦撞小客車，表明似乎完全不曉得。他辯稱，當天深夜小孩喊肚子餓，愛子心切的他才會騎車去買宵夜。事後又說，可能有擦撞路旁車輛，但他因為腦部開過刀，「有時會忘記當時情形」。

第三分局交通分隊長蔡興邦表示，王男將肇事原因全推給小孩和腦傷不可取，擦撞路旁停放車輛當下都應報警或留下聯絡資訊，而非離去。警方研判，王男可能精神不濟擦撞上路旁的車輛逃逸，依法可開罰1千元以上3千元以下罰鍰，並吊扣駕照1至3個月。

【更多新聞】

獨／富二代瞞妻援交5少女　驚爆深藏內心「不可告人的秘密」

準新郎告別單身趴喝太嗨　酒駕接女友去公證一吹0.78...驚呼：完蛋了

60歲男清明節思亡父臥軌　勇警「狂奔1公里」肉身攔下火車

ET快訊
鄧紫棋破尺度「挖空泳裝」被拍　邪惡肉色照曝光
連千毅竹聯幫堂主背景起底　直播戰績「6分鐘賣掉直升機」

關鍵字：肇逃,車禍,擦撞,南區第三分局,台中市

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拖板車碰撞機車！女騎士「頭部擠壓變形」倒臥右後輪　腦漿溢出慘死

股神傳LINE「靠胸的女人大腦很差」　E奶辣直播主怒喊告...結果出爐

正宮傳合照宣示主權　小三囂張回擊「裸體視訊」嗆：照片不能證明已婚！

遺體修復師載人妻　人夫狹路相逢「交流道釘孤枝」

喝酒到天亮狂飆撞3車　高雄男一酒測...0.77超嚇人！

土城山區鐵皮倉庫深夜大火　消防員接力送水上山急滅火

台南陣頭不甘遭毆！國道追殺彰化陣頭　「亂棍爆打」車窗全毀

騎車擦撞路旁車腳卡住還肇逃　他辯「腦傷有時會忘記」

在岸邊想好久...骨癌截肢男催油門衝入漁港溺斃　家屬淚崩

火場二樓「轟」一聲　台南市鬧區火警延燒5店面

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

香港男切陽具「3次手術」做回女人　創組織+監製跨性別影片重拾信心

影／拔菜總部行動劇「炸平總統府」　發射2導彈自誇：實在是太準了

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦

會牽絲花生醬法式吐司必點！　蘆洲人氣打卡早午餐超銷魂

乩童持狼牙棒猛砸自己噴血　「肋骨斷3根」陳屍床上賠命

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

嗆炸總統府「人生最後一戰」！ 吃屎哥2小時被上銬慘況曝光

勇警狂奔600米肉身急攔自強號 拯救6旬臥軌男、上百名乘客

台南陣頭不甘遭毆！國道追殺彰化陣頭　「亂棍爆打」車窗全毀

騎車擦撞路旁車腳卡住還肇逃　他辯「腦傷有時會忘記」

在岸邊想好久...骨癌截肢男催油門衝入漁港溺斃　家屬淚崩

火場二樓「轟」一聲　台南市鬧區火警延燒5店面

影／直播主連千毅嗆「三重老大吃屎」　角頭看不下逆襲！5煞叫囂放砲被逮

影／「三重大老都吃屎」連千毅：這句是酸民說的　直播認「喝多了」前後說錯

部落男遭鏈鋸割傷大腿　救護人員徒步搬運4小時送醫

影／連千毅「三重大老吃屎」超猛經歷！最窮身上剩21塊...神逆轉2年還債6千萬

影／台南市中西區鬧市火警　濃煙駭人「整棟大樓不見」

海路慘虧改走陸路！狡猾嫌犯不敵海巡鷹眼　「1億元」私菸全查獲

TOYOTA無償釋出23,740項油電技術專利　只為提倡替代能源綠能車款

台南陣頭不甘遭毆！國道追殺彰化陣頭　「亂棍爆打」車窗全毀

噴防曬噴霧「差點沒命」！醫半途呼吸困難、臉唇發黑送醫

楊超越爆未成年同居「韓大眼暖男選手」　他按讚留言回2字…網驚呆

韓國瑜抵鎮瀾宮揮手笑稱：人民有錢　韓粉「揮舞國旗」大喊選總統

太妍「單穿中空內衣」仰躺！　男網友「邪惡角度」直盯左下角：鼻血噴了

麥可貝堅定離開《變形金剛6》團隊！　製片解密原因：我不怪他

騎車擦撞路旁車腳卡住還肇逃　他辯「腦傷有時會忘記」

羅智強宣布退出2020總統　要吳敦義承擔：別再凌遲韓國瑜

中職／桃猿墊底拜土地公求好運　洪總：再加油！

社會熱門新聞

直播主嗆「三重大老都吃屎」　三..

即／台中大遠百墜落！女摔13樓..

「三重大老都吃屎」連千毅急喊誤..

我月薪12萬！她滑倒「膝蓋爆了..

女子試1次慘暈船愛上　怒告性侵

談好純肉體關係…她試1次就暈船

三重大老都吃屎！　連千毅直播：..

即／台南市鬧市火警　濃煙駭人「..

最窮剩21塊！連千毅神逆轉....

張琍敏477字控：高雄有弊案…..

2天連3起魔神仔牽人？阿嬤倒草..

壽司老闆請吃龍蝦　迷昏千金女大..

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性..

檳榔西施遭虐殺　法醫助理亂說話..

更多熱門

相關新聞

拖板車碰撞機車　女騎士腦漿溢出慘死

嘉義市吳鳳南路與世賢路四段附近，7日上午8時許發生一起死亡車禍，當時一輛機車和拖板車發生碰撞，造成女騎士全身多處開放性骨折、頭部變形、腦漿四溢當場慘死。

遺體修復師載人妻　人夫交流道攔下幹架

快訊／疑癲癇發作！板橋男失控連撞

男R檔當D檔撞後車落跑涉肇逃

精神不濟開上路一旁汽機車全撞倒

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

直播主嗆「三重大老都吃屎」　三蘆兄弟火了

快訊／阿怪妹妹發臉書證實死訊

搭高鐵被孕婦叫醒讓座！她回嗆心軟

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話救回

即／台中大遠百墜落！女摔13樓身亡

「三重大老都吃屎」連千毅急喊誤會

嬸炫女兒第一名！她冷揭報應全場安靜

中職超波動！甜美妹「撐爆兄弟2字」網晃到頭暈

給40歲以下年輕人：一定要存到40萬

我月薪12萬！她滑倒「膝蓋爆了」求償咖啡店114萬　

爸爸癌末住院…病房外傳出鐵鏈聲

鄰嬤熱水燙蛋！鵝媽媽悲鳴繼續孵

野生韓國瑜10月前孤獨吃麵照！網心酸

女子試1次慘暈船愛上　怒告性侵

18歲辣媽吃避孕藥小腹「一夜隆起」生2女兒

更多

最夯影音

更多

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

香港男切陽具「3次手術」做回女人　創組織+監製跨性別影片重拾信心

影／拔菜總部行動劇「炸平總統府」　發射2導彈自誇：實在是太準了

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面