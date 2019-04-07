騎車擦撞路旁車腳卡住還肇逃　他辯「腦傷有時會忘記」

記者李忠憲／台中報導

王姓男子清晨騎車出門幫愛子買消夜，半路卻不慎擦撞停路邊的汽車，腳還一度卡住30秒。但他重新站穩後，竟直接將車騎走，一點也不在乎汽車已出現明顯刮痕。警方找到王男，他竟還辯稱可能有，但自己「有腦傷有時會忘記」警方認定他肇事逃逸屬實，依法開罰也將吊扣駕照。

▲男子騎車外出買消夜，竟擦撞路邊汽車，腳還一度卡住。（圖／記者李忠憲翻攝）

第三警分局交通分隊3月14日晚間接獲34歲陳姓女子報案，稱她清晨要上班時，發現停在南區福和街家門口的愛車左側車身遭不明車輛擦撞，她因為趕著上班，等到下班後才報警。她覺得肇事者很可惡，撞車還都沒留資料，整天心情因此大受影響。

▲▼汽車車門及葉子版有明顯擦撞刮痕。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方到場後發現，小客車駕駛座車門及左側葉子板有明顯刮痕，經調閱監視器發現1輛重型機車在凌晨1點多行經時，竟莫名往小客車撞過去，車主還因此差點摔倒，右腳還疑似夾在2車中間動彈不得，掙扎約30秒後後就自行騎車離去。警方確認車牌後，循線通知54歲肇事駕駛王姓男子到案說明。

「有這回事嗎？」王男對於警方陳述他騎車擦撞小客車，表明似乎完全不曉得。他辯稱，當天深夜小孩喊肚子餓，愛子心切的他才會騎車去買宵夜。事後又說，可能有擦撞路旁車輛，但他因為腦部開過刀，「有時會忘記當時情形」。

第三分局交通分隊長蔡興邦表示，王男將肇事原因全推給小孩和腦傷不可取，擦撞路旁停放車輛當下都應報警或留下聯絡資訊，而非離去。警方研判，王男可能精神不濟擦撞上路旁的車輛逃逸，依法可開罰1千元以上3千元以下罰鍰，並吊扣駕照1至3個月。

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