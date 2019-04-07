中美談判進入最後衝刺　中評社：尾端的硬骨頭最難啃

▲中美貿易談判進入最後衝刺階段。（圖／路透）



大陸中心／綜合報導

中美經貿第九輪談判6日結束，雙方再次取得新進展。對此，香港《中評社》指出，艱難的中美貿易談判已進入最後衝刺階段，所謂「最後的硬骨頭最難啃」，但出於兩邊乃至於全世界的福祉考慮，是時候結束持續將近一年的中美貿易戰了。

《中評社》指出，川普在與劉鶴會面的時候，連說了三次「我們與中國的關係，非常好、非常、非常好」；重要的事情說三遍，且原本川普要直接宣布舉行「川習會」的時間、地點，說明了川普現在確實有意盡快與中方達成協議。

▼劉鶴於美國當地時間4日與川普會面。（圖／路透）



評論指出，因為在2020年美國大選選戰即將揭曉之際，川普急需一個「巨大的勝利」來提振聲望；基本上擺脫「通俄門」調查的困擾後，川普已經沒有被彈劾的風險了，競選連任的希望也大增，這給中美談判有更可預測的環境，中方也更能確定未來仍是與美國總統「川普」來搞好關係。

評論表示，在談判中，中方已承諾通過大規模採購，在六年內解決中美貿易不平衡的問題，在美方關注的「結構性改革」方面，中方也在知識產權（智慧財產權）保護、技術轉讓方面給出具體的改革步驟承諾。

中方最近也表示，中國希望持續增加進口，「但不以追求貿易順差為目標」。

▲中美貿易戰兩敗俱傷。（圖／路透）



評論指出，國際貨幣基金組織（IMF）研究報告也顯示，美對每年約5400億美元的中國輸美商品徵收25%的關稅，以及中對1200億美元的美國對華出口商品徵收報復性關稅，將使美國國內生產總值下降0.3%至0.6%，中國GDP將下降0.5%至1.5%；貿易戰兩敗俱傷。

評論表示，川普一直希望製造業回流美國，也希望外資多來美國投資，然而中美貿易戰毒化了美國的投資環境，貿易戰不僅令中國企業對美國望而卻步，也讓與中國有供應鏈合作的外國企業深受限制與打擊。

最後，評論指出，以川普難以預測的個性，面對美國對華強硬派的壓力，還要考慮到地緣政治和戰略競爭的因素，沒到簽字的時候，中美貿易談判就不能說是成功；「馬拉松的最後一英里是最艱難的」，即便達成了貿易協議，中美戰略競爭是否能得到緩解，也還是個未知數。

▼美國總統川普與大陸國務院副總理劉鶴。（圖／路透）

