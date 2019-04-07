「只剩少數問題」　陸官媒：中美談判離最終定稿相當接近

▲《長安劍》指出，中美磋商離「最終定稿」相當接近。（圖／路透社）



大陸中心／綜合報導

中美經貿第九輪談判6日結束，由陸國務院副總理劉鶴、美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）共同主持。對此，具有陸官方背景的微信號《長安劍》點出4大要點，解釋這次的磋商成果。

《長安劍》指出，首先，雙方至少「討論了技術轉讓、知識產權保護（智慧財產權）、非關稅措施、服務業、農業、貿易平衡、實施機制」，這是中美貿易磋商中最重要的7個領域，全都談了，沒有漏的。

第二項要點，則是討論「協議文本」，在這項目取得新進展，意味著這場史詩級的談判即將接近尾聲，離最終定稿相當接近。

第三，在磋商通稿中提到「雙方決定就遺留問題，進一步磋商」，遺留問題通常是少數問題，換個角度看就是說大部分的問題已達成共識。

最後，在通稿中可以發現，「通過各種有效方式進一步磋商」，各種有效方式，包括了高級別磋商，也可能是別的方式，如果重要的問題都談妥了，兩邊高層就不需再當面談判。

最後，評論表示，當然，只要還沒正式簽字，一切都有變數，「我們仍要高度重視、充分誠意、堅守底線、雙手準備、平常心」，「任憑風吹浪打，我自閒庭信步」。