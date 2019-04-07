指定公主風蚊帳！她開房門…媽買「好大的菜蓋」超破滅　網笑：蒙古格格啊

▲原PO想要的是公主風蚊帳（左）。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

最近天氣慢慢變熱，也代表小蚊蟲出沒的季節要到了。一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，她家住在公園旁邊，有非常多蚊子，睡覺時她都直接帶著耳塞，很乾脆地讓蚊子叮，隔天整個人大包小包。直到原PO看到姊姊房間為了小寶寶用了蚊帳，她馬上掏錢請媽媽幫忙買，「我房間也要蚊帳，要公主風的那種唷！」

原PO表示，她回家打開房門後，卻看到好大的驚喜，「這是菜蓋嗎？媽，說好的公主風蚊帳呢？」只見原PO心中所想的，是從天花板上垂掛、讓白紗垂倘在床邊緣的浪漫系蚊帳；媽媽買的不僅沒有白紗，還直接蓋住床，整個彷彿菜蓋一樣。她也在文末笑說「#當然我只是嘴一下而已」、「#因為長輩選購的蚊帳不會輕易的被淘汰」、「#床單也是我老母精心搭配的」。

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▲沒想到，媽媽買的是「蒙古公主風」蚊帳。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，其他網友紛紛笑噴，「我不爭氣的笑了」、「至少蓋好蓋滿」、「我買過四角公主風的蚊帳，被朋友笑說是無菌開刀房」、「是公主風沒錯啊！蒙古的公主用的」、「帳篷的概念」、「想當年我也是拿蓋菜的來蓋小孩呀」、「在家也可以有露營的FU不錯啊」、「每晚睡前都會嘴角失守～不錯嘛！」

還有許多人則是誇讚媽媽好眼光，因為公主風蚊帳一點都不好用，「它太軟了，會去卡到頭，反而是硬的比較好用」、「這種阿嬤級蚊帳比較實用啦」、「公主風的根本不實用，下床就會被絆倒那種，甚至有時會捲在一起」、「公主風的不好用，睡一睡臉啊腳的會貼在蚊帳邊，然後蚊子就會停在蚊帳外把他的口器伸進來叮……你阿母買這個全撐開的才是便宜又好用」、「公主帳容易卡灰塵，很難清」。

事後原PO也說，看了網友的建議後，認為真的是實用比美觀重要，「但是，開房門前心裡也是會有個期待，我的房間變即將要夢幻了……」、「好吧……夜深了，我要進蚊帳了」。

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