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把小孩忘在廁所…好心人相救！母：我也無言了　過來人曝清明慘痛經驗

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▲▼把小孩忘在廁所…好心人相救！母：我也無言了　過來人曝清明慘痛經驗。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO事後傳訊息致謝好心人。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一名媽媽發文說，「我要抱怨我自己，剛去吃飯臨走前，跟孩子一起去廁所，說好在門口等，結果我忘了孩子。」她表示，所幸遇到好心人，「地方媽媽需要銀杏」。有人則分享自己的慘痛經驗，「小時候清明節被全部親戚跟我家人忘記在墓園裡，忘了我就算了，找到還被打一頓，O的！那次後超賭爛清明節的。」

這名媽媽近日在「爆怨公社」臉書社團說，當下到停車場才想起孩子在門口等，「好險孩子跟路人借電話，謝謝您願意借電話給孩子。」根據她PO的截圖，她事後向好心人傳訊息道謝，「抱歉！孩子跟您借電話，謝謝您。」對方則回說「不客氣」。

請繼續往下閱讀...

對此，有網友說「還好孩子記得電話」；原PO回「是啊！我也真的嚇了一跳」。也有人直呼「還好沒有遇上壞人，不要再忘記孩子喔」；原PO回「媽媽老了！要吃銀杏。」

▼網友們紛紛慶幸小孩沒有遇到壞人。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

▲親子,小孩,孩子 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

一名網友提醒，「下次注意一點…人家說生一個孩子笨3年是真的嗎」；原PO回「沒啦！因為我急著要回家，然後就發生了半悲劇。」也有人慶幸小孩沒遇到壞人，「還好孩子遇到的是好人，如果是壞人，很難想像」；原PO回「是啊，等待當中跑了一半的人生跑馬燈。」

「我自己也無言了」原PO回應網友的問題說，也曾忘了去補習班接孩子，所以平時會抽問孩子電話或演練發生狀況。一名女網友則分享自己的遭遇說，小時候清明節被親戚跟家人忘記在墓園裡超可怕，她站在墓園裡一直大哭，當下也沒其他掃墓路人，「忘了我就算了，找到還被打一頓，O的！那次後超賭爛清明節的，明明就是大家丟下我走的，還要被揍。」

也有媽媽表示，「我兒子在大安森林公園玩時亂跑，跑到廁所附近丟了一次，也是兒子借好心人電話打給我們，相約見面地點才能找到我兒。後來跟對方要地址，想要寄一些特產感謝對方，對方委婉拒絕了...一輩子都記得好心人。」

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關鍵字：爆怨公社,小孩

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