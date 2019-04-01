新北大貨車擦撞後衝路邊　車頭變形卡路樹1骨折2輕傷

▲大貨車蘇姓司機受困車內，警消用破壞器材將2人救出 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市泰山區一部8.8噸大貨車在山間道路與一部3.5噸小貨車發生擦撞，大貨車失控衝向路邊，車頭剛好卡在水泥護欄與路樹中間，車頭嚴重變形，車上男駕駛與女乘客受困車中，小貨車駕駛則受到輕傷，警消獲報到場將2人救出，送醫急救，無生命危險。

▼大貨車蘇姓司機與張姓女乘客受困車內，警消用破壞器材將2人救出 。（圖／記者陳以昇翻攝）

蘇姓司機（55歲）駕駛8.8噸的大貨車，載著張姓女乘客（34歲），1日下午2時許，行經新北市泰山區大科路時，與駕駛3.8噸的小貨車黃姓駕駛（50歲）發生擦撞，大貨車隨即失控衝向路旁，不偏不倚撞進路邊水泥護欄與路樹間，車頭嚴重變形，蘇、張2人受困車內。

警消獲報到場，利用破壞器材將2人救出，這起車禍造成蘇姓司機牙齒斷裂、右腳踝開放性骨折，張姓女乘客挫傷，小貨車駕駛黃姓司機右腿輕微挫傷，經緊急分別送往林口長庚及新莊台北醫院救治後，沒有生命危險，詳細肇事責任及原因尚待警方調查。

▼大貨車蘇姓司機與張姓女乘客受困車內，警消用破壞器材將2人救出，送醫急救後沒有大礙。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）