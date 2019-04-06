府城傳統藝術學會聯展　黃偉哲：府城作為文化古都當之無愧

▲台南市府城傳統藝術學會，於台南文化中心文物陳列館一樓舉辦「2019府城傳統藝術學會會員聯展」，市長黃偉哲受邀前往剪綵，並在學會王瑞瑜理事長陪伴下參觀現場作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市府城傳統藝術學會，於台南文化中心文物陳列館一樓舉辦「2019府城傳統藝術學會會員聯展」，邀請約80位會員參與，展出木雕、塑造、彩繪、金工、編繡、其他等六大類約80件作品，台南市長黃偉哲受邀前往剪綵，並在學會王瑞瑜理事長陪伴下參觀現場作品，對各項精美工藝留下深刻印象。

黃偉哲市長表示，今天看到每項作品是在傳統藝術發展當中注入現代的工藝手法，或是會員之間相互切磋研究後，發展出新面向的藝術作品或作法，讓傳統的藝術有了新的生命，也讓府城作為一個文化古都，可說是當之無愧。黃偉哲市長指出，除了傳承之外，還有新的藝術元素注入，是重要的資源也是重大的意義，市府絕對秉持著文化首都的理念，與現場各位老師一起將傳統藝術發揚光大。



文化局長葉澤山表示，該學會擁有台灣最多傳統工藝技術保存者，這是台南的光榮。葉澤山局長指出，台灣藝術學會非常多，該學會卻是台灣唯一特別不同的學會，它以傳統作為基底，來進行當代的創作，利用現代的元素，甚至是新的創意來創造出不同的作品，更透過彼此的交流，讓技術不斷地提升。

「台南市府城傳統藝術學會」成立於2002年，現有成員80餘人，主要由大台南地區專責古蹟、寺廟及各項傳統工藝的匠司所組成，如：資深匠師王永川、許漢珍、潘岳雄、杜牧河、陳南陽、陳啟村、陳三火、廖慶章，以及被登錄為傳統工藝美術類保存者的黃福壽、黃德勝、高啟舜、蔡德太等人。在現任理事長王瑞瑜先生的帶領下，以推動傳統工藝與傳承技藝為使命。



學會每年在台南文化中心舉辦會員聯展；而部分會員亦曾至國外展出、交流傳統技藝，不僅促進國際間傳統工藝技術交流，更對提升世界各國在有形與無形文化資產保存的努力上有很大的貢獻。此次「2019府城傳統藝術學會會員聯展」呈現出多樣的傳統工藝，展期至4月28日，歡迎民眾及喜愛傳統藝術的各界人士觀賞指教。