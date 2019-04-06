2000輛GOGORO府城大會師　黃偉哲響應綠能推觀光

▲台南市長黃偉哲也與車友們一同騎乘交流，強調綠能重要性的同時不忘化身觀光大使，歡迎車友多來台南旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府、社團法人台南市小北商場發展協會於4月6日上午舉辦「17086極限騎蹟．台南公益園遊會」活動，總計有近2000台電動車（gogoro）共襄盛舉，台南市長黃偉哲也與車友們一同騎乘交流，強調綠能重要性的同時不忘化身觀光大使，歡迎車友多來台南旅遊。

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▲台南市政府、社團法人台南市小北商場發展協會舉辦「17086極限騎蹟．台南公益園遊會」活動，總計有近2000台電動車（gogoro）集結在會場十分壯觀。（圖／記者林悅攝，下同）

黃偉哲市長致詞時，除了體貼車友們一早就參與活動，也歡迎車友們在活動結束後可稍作休息，再前往安平周邊的景點，力推近期人氣正夯「大魚的祝福」以及「台灣船園區」，此外，再到老街品嚐小吃，黃偉哲強調，台南是文化古都，好吃好玩不會好無聊，台南建置許多電池交換站，歡迎大家多加利用。

由於近期台南發生多起電動車把手遭到不明人士故意破壞的情形，黃偉哲市長除了譴責這樣的行為，同時也向在場車友們表示，一定要好好將犯案者抓出來，讓他接受法律的制裁。黃偉哲進一步指出，無論如何，市府都熱情響應這樣環保的活動，並期盼車聚未來還能陸續舉辦。

本次活動得到全台各地的車主熱情響應，許多車主自前一晚起陸續由所在地出發，於6日凌晨3時起陸續到達自奇美博物館前停車場集合，上午7時30分車隊出發行駛台86線快速道路至市府旁西拉雅廣場會場集結，不少民眾攜家帶眷熱情參加，也有民眾變裝騎乘，活動現場熱鬧滾滾。