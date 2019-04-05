柯文哲稱投票才知公投題　王世堅怒嗆沒公民素養

▲柯文哲出席2019祭憶台北－清明祈福法會暨追思音樂會。（圖／記者張榮恩攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來重砲批評2018年的公投，5日受訪時說，自己進去投票才知道題目（公投），質疑公投事前的資訊、討論不足，投票沒有意義。對此，台北市議員王世堅受訪怒嗆，有這麼糟糕的市長，連當個公民的資格都沒有，「台灣人民感到可恥的事情，原來我們市長公民素養這麼糟糕。」

王世堅5日下午受訪時說，民主政治選舉，最起碼的選民要了解投票意義跟內容，這些柯文哲全然不知，都在忙選舉，「一天24小時、365天，睡覺都在忙選舉，所以他說他睡不著，可見這個人毫無政治理想可言。」

王世堅痛批，公投議題是跟人民息息相關的事，「對柯文哲而言，我們民眾生活、台灣前途、社會制度，這些都不重要，重要就是柯文哲當總統就對了」；王說，柯文哲心中的總統不是民主制政下受法律、國會制約的總統，是雍正、毛澤東那種威權帝王式總統，「這個傢伙已經到不可思議的地步。」

至於柯文哲批評公投「弱智」，王世堅嗆，「你柯文哲才是弱智，對社會議題不關住、毫無人文素養，只知道如何欺騙社會大眾」；王說，某種程度來講，是這社會長期姑息柯文哲才會發生這種事情，「我再一次講，社會不要寵壞柯文哲，不要把醫生尊敬感謝投射到柯文哲身上。」

