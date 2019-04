100kg胖子不准騎！避免驢子「職業傷害」　希臘政府立法保護

▲動保組織表示,驢子不易表現出疲倦,因此更需格外注意。(示意圖/達志影像/美聯社)



愛琴海上的聖托里尼(Santorini)是希臘著名的觀光小島,除了美麗的建築與風景外,驢子也成為當地數百條陡峭階梯,最方便的交通方式,替每年數萬遊客背行李,甚至讓不想走路的遊客坐在牠們身上前進。數年下來,這些驢子受到嚴重的「職業傷害」,現在就有非營利組織呼籲遊客,請他們在跳上驢背前先想一想,這樣的行為是否危害到動物健康。

This over-tourism has put pressure on the #Santorini #donkeys , leading them to suffer from health problems such as spinal injuries, saddle sores and exhaustion. You got legs! Walk you lazy b@stards! #animal #cruelty #greece pic.twitter.com/xgfVhAx9Qp

聖托里尼島以其丘陵地形聞名,以前驢子時常被當作交通工具使用,現在卻被商人當作賺錢工具,身上時常要背著身材壯碩的遊客與行李,在狹窄的台階上來回走著,不僅沒有適度休息,也沒有隨時補充水份與飲食,長久下來,這些驢子的脊髓受到嚴重傷害。希臘政府在2018年10月決定新立法保護驢子,往後這些驢子身上的負載量不能超重跟100公斤,或是體重的5分之1。

英國非營利組織「驢庇護所」(The Donkey Sanctuary)更開始推動「在驢蹄上」(In Their Hooves)的慈善活動,希望可以提高所有遊客對動物健康的認識,另外也有推出動畫影片,讓人們可以更了解這項議題。「驢庇護所」歐洲區主任馬薩(Barbara Massa)指出,「我們期待遊客看完影片後,當他們踏上聖托里尼島時,可以為這些驢子的健康做出明智的決定。」

Following our meeting with the mayor of #Santorini, we're delighted to see that the steps have been significantly improved.



We’re looking forward to seeing the repaired shelters that will give donkeys the shade, rest and water they need. pic.twitter.com/1LzRrNb19W