100kg胖子不准騎！避免驢子「職業傷害」　希臘政府立法保護

▲動保組織表示，驢子不易表現出疲倦，因此更需格外注意。（示意圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

愛琴海上的聖托里尼（Santorini）是希臘著名的觀光小島，除了美麗的建築與風景外，驢子也成為當地數百條陡峭階梯，最方便的交通方式，替每年數萬遊客背行李，甚至讓不想走路的遊客坐在牠們身上前進。數年下來，這些驢子受到嚴重的「職業傷害」，現在就有非營利組織呼籲遊客，請他們在跳上驢背前先想一想，這樣的行為是否危害到動物健康。

This over-tourism has put pressure on the #Santorini #donkeys, leading them to suffer from health problems such as spinal injuries, saddle sores and exhaustion. You got legs! Walk you lazy b@stards! #animal #cruelty #greece pic.twitter.com/xgfVhAx9Qp — SE∆N (@DJParkzy) 2019年4月2日

聖托里尼島以其丘陵地形聞名，以前驢子時常被當作交通工具使用，現在卻被商人當作賺錢工具，身上時常要背著身材壯碩的遊客與行李，在狹窄的台階上來回走著，不僅沒有適度休息，也沒有隨時補充水份與飲食，長久下來，這些驢子的脊髓受到嚴重傷害。希臘政府在2018年10月決定新立法保護驢子，往後這些驢子身上的負載量不能超重跟100公斤，或是體重的5分之1。

英國非營利組織「驢庇護所」（The Donkey Sanctuary）更開始推動「在驢蹄上」（In Their Hooves）的慈善活動，希望可以提高所有遊客對動物健康的認識，另外也有推出動畫影片，讓人們可以更了解這項議題。「驢庇護所」歐洲區主任馬薩（Barbara Massa）指出，「我們期待遊客看完影片後，當他們踏上聖托里尼島時，可以為這些驢子的健康做出明智的決定。」