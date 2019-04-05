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車停台74線拍網美照！網怒炸樓嘴爆...警「無法可罰」原因曝光

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▲▼休旅車停快速道路拍網美照。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲休旅車停快速道路拍網美照。（圖／翻攝自爆怨公社）

地方中心／台中報導

一名網友在「爆怨公社」轉PO一輛白色休旅車斜停在道路的網美照，質疑「這樣應違法了吧」；其他網友紛紛對比周邊特徵，發現拍攝地點就在台74線快速道路上，根本就是拿生命在開玩笑。對此警方表示，車主為施工單位的人員，由於他將車子停放在封閉施工範圍內，因此無法可罰。

男網友在「爆怨公社」PO文寫道，「剛剛去炸樓的某樓主FB看，發現疑似在高速公路還是快速道路上拍照，有誰知道這個地方在哪兒嗎，這樣拍不是違法嗎，拜託不要告我，你都是公開的。」並附上白色休旅車停在道路上的照片，旁邊還有一支限速80的標誌，看起來極為諷刺。

有網友馬上就神出該位置為台中慈濟醫院旁的台74線潭子段，大家紛紛痛批「這麼想挨人撞的話，建議自己找條鐵軌臥上去比較快」、「靠，那邊是彎道處耶，真不怕死」、「那邊在施工，但也不能這樣停吧」、「臭三寶，不要害人，回家洗洗睡」。

對此警方表示，車主為施工單位的人員，由於他將車子停放在封閉施工範圍內，因此無法可罰；但其他民眾若刻意斜停拍照，將以違反《高速公路及快速道路交通管制規則》第10條「汽車在行駛途中，不得驟然減速或在車道中臨停、停車」，最高可處6000元罰鍰。

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關鍵字：網美照,快速道路,台74線,施工

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