誣陷王鴻薇！蔡正元酸費鴻泰可領老人年金「立刻退岀政壇」

▲立委費鴻泰。（資料照／記者黃克翔攝）



政治中心／綜合報導

欲尋求連任的立委費鴻泰日前指控同黨競爭對手台北市議員王鴻薇變造錄音，王鴻薇提出證據證明清白，讓這齣國民黨內初選內鬥浮上檯面。對此，前立委蔡正元5日在臉書抨擊，費鴻泰已經可以領老人年金了，應該立刻退出政壇。

蔡正元表示，費鴻泰和王鴻薇兩人競爭台北市松山信義區國民黨立委初選，本應該是同志君子之爭，沒想到費鴻泰竟未經查證，在立法院召開記者會誣指王鴻薇編造韓國瑜的錄音帶，用韓國瑜的錄音助選，要王鴻薇退岀立委初選。

事後，王鴻薇也開記者會公布與國瑜取得照片與錄音檔的過程，韓國瑜曾說過「寧願乾淨的輸，也不要骯髒的贏」，選舉是一時的，人格是永遠的，感謝韓國瑜辦公室理解，讓她能公佈私人相關通聯紀錄，如果不捍衛自己的人格，這種選舉有什麼意義，「要摧毀自己的黨內同志摧毀到這樣才滿意嗎？這樣人格的謀殺我真的承受不起，拜託黨內互打到此為止！」

蔡正元說，費鴻泰在2020已能領老人津貼和老人優待票，應該退休協助年輕人完成世代交替，而不是繼續把持權位，更不能怕競爭失利，在立法院開記者會誣指王鴻薇。

蔡正元強調，選民讓費鴻泰居立法院高位，是要監督蔡英文政府，不是用來誣指年輕同志，更重話抨擊，「老而權慾不死，是為賊，費鴻泰應立刻退岀政壇」。

▲費鴻泰、王鴻薇。（合成圖／記者黃克翔、季相儒攝）