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腳扭到！暖男花5000「帶母雞看病照X光」：把牠當朋友了

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▲生病母雞看病摟！大陸一名男子陳輝帶著一隻母雞去看醫生，母雞不僅接受了精密的儀器檢查，更拍了X光片，醫藥費高達1千多元人民幣（約台幣5千元），但是當地一隻成年母雞售價大約200元人民幣（約台幣924元）。（圖／翻攝自生活報）

▲「小黑黑」的X光片。（圖／翻攝自廣州日報，下同）

大陸中心／綜合報導

近日大陸網路盛傳一組「生病母雞看病」的照片，母雞不僅接受精密的儀器檢查，更拍了X光片，醫藥費高達1千多元人民幣（約台幣5000元），而當地一隻成年母雞僅約200元人民幣（約台幣924元），讓網友們都驚呆了。

綜合陸媒報導，這組照片是由寵物醫院人員所PO出。母雞的主人是一位37歲的男子陳輝，從事個體經營工作，這隻母雞已經養了近一年。上月29日陳輝帶著母雞「小黑黑」出門遛雞時，小黑黑的腳不小心卡進下水道的細縫裡，好不容把牠拉出來回家後，牠卻什麼也都不吃，連最愛的穀子和白菜也不吃。

陳輝向鄰居詢問有沒有甚麼方法可以救治母雞，結果一堆人都要牠直接拿去「燉湯」就好了，讓他很無言。後來終於有人跟他說，可以帶去動物醫院看，隔天陳輝就用大衣仔細裹著小黑黑，搭車帶牠到重慶的名望寵物醫院異寵分院看診。

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▲「小黑黑」備受主人陳輝的寵愛，用大衣包著牠送醫。

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▲「小黑黑」在醫院做檢查。

據了解，11個月前，陳輝的友人從農村帶了4隻小雞給他，說養大了就可以殺來吃，但其中3隻都不幸夭折了，剩下羽毛有點黑的「小黑黑」。由於陳輝本來就喜歡小動物，社區的浪貓浪狗都是他長期在餵食，陳輝根本不想去殺這隻雞，於是就把牠養在家裡的小花圃，養了一年有了感情，就當成了朋友。

陳輝表示，小黑黑很有靈性，每次叫牠或餵牠，都會點點頭回應。小黑黑還會下蛋，「我已經把牠當朋友了，家人也不反對餵養牠。」雖然花了這麼多錢帶牠看病自己很心疼，但是陳輝還是希望牠可以好起來。

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關鍵字：大陸,母雞,陳輝

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