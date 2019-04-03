北市高中男職員性騷疑累犯　2受害女淚控：六年前淫笑摸胸部周圍

記者楊亞璇／台北報導

台北市大同區某高中爆出五十多歲的已婚翁姓男職員性騷擾多名女教師，卻還在學校任職，引起受害者不滿。台北市議員陳怡君3日陪同兩位受害者召開記者會，控訴他六年前在北投某國中任職時就會性騷擾，甚至曾經拍她們的胸部周圍，沒想到六年了又看到他性騷的新聞，根本就是累犯。

翁男疑似藉公務為由，性騷擾多名女教師，校方卻想要息事寧人，日前有家長看不下去，憤而向媒體投訴，消息曝光後，當時北市教育局回應，已經記一支申誡，不過因道歉信內容與受害人無法達成共識，校方仍在協助溝通協調。如今又有另外兩名受害者出面，指控他早在六年前就性騷同事了，甚至有國中女學生受害。

▲受害女重現騷擾過程。（圖／陳怡君辦公室提供）

受害女教師表示，之前媒體曝光性騷擾案之後，感覺好像重現場景，非常害怕並感到噁心，因為她沒想到男職員還是累犯，讓她自責年輕時不敢說，沒有站出來，反而讓更多人受害，且過去曾看過翁男騷擾女學生，擔心再繼續下去害到更多女學生，因此決定出面揭發性騷惡行。

2位受害者重演當時情景，翁男趁她們不注意站在背後，非常靠近她們，只要往後就倒在他身上，或是在處理公文故意有身體上的接觸，拍背、拍腿甚至還拍胸部周圍，受害者形容，翁男總是用很淫蕩的樣子看她們，雖然報導沒寫出翁男的名字，但是一看就知道是他，「真的很可惡」。

教育局與校方都強調，一切依照程序走，申訴後已經尋找專家學者成立調查小組，調查小組認定申誡處分後，處理小組也同意，過程都都符合要求。校方也表示，會多注意這位同仁往後的行為，調整職務，減少跟其他同仁接觸的機會，不過受害者與陳怡君都希望他退出校園。

原本校方表示，今年是那位男職員任職的第五年，但是目前只有一位受害者出面控訴，後來在媒體追問下又改稱，第一位受害者出面後，後來還有兩位受害老師提出申訴，目前有調查程序跑完，三個案件都各記申誡一次，該男教職員累計三次申誡。

北市教育局主任張耀仁承諾，會主動瞭解北投區國中是否有騷擾情事，只是對於因為目前的懲處沒有達到兩大過標準，無法讓該名職員免職，也建議兩名當事人提出申訴。此外，陳怡君表示，男職員跟著現在的高中校長一路從北投某國中轉到大同某高中，是否有官官相護的情況，會做後續追查。