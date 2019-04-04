李小龍都意外！非洲人迷「中國功夫」　少林寺拜師還收3000弟子

▲非洲人不論大人小孩熱衷於中國功夫。（圖／翻攝自livejournal）

大陸中心／綜合報導

中國功夫的迷人之處，在世界各地都可以看到功夫迷崇拜，但或許你不知道，從練功到拍攝功夫片，最被世人所遺忘的，是在非洲這塊土地上，其實有大批人非常熱衷於中國武功，背後的原因是這些較為落後的世界，沒有多餘的娛樂，只剩下練拳這樣的活動，是最不需要金錢跟其他成本的，甚至還可以防身。

綜合陸媒報導，1985年就有中國的出訪者，發現非洲人對於中國功夫的狂熱，其源頭來自於當地的電影院，當時正在播映功夫片《武當》，滿場的非洲朋友開心的跟著電影中的主角比手畫腳，然而當時片商為了經濟效益，雖然把幾部功夫片輸進了非洲，卻不以為然其帶來的金錢，但非洲人反倒成為最熱愛功夫的一份子。

當時甚至連電影的語言不同都可以跨越隔閡，沒有電影海報，非洲人找來當地的畫家，看完電影後自己手繪，或是用著想像力畫出一幅電影海報；只要家中用電視、放映機的人，就可以開張一個小小的移動電影院，功夫片在當地紅到什麼程度？盜版都很猖狂的地步。

▲李小龍電影在非洲影響深遠。（圖／視覺中國）

老家在非洲喀麥隆的釋延麥，身為部落首領的他，就是沉迷於中國功夫的一份子，10歲那年看了李小龍主演的《龍爭虎鬥》後，感覺到生命和武功的神祕交界，於是在大學畢業後跑到嵩山少林學武功，成為少林寺幾千年來第一個非洲弟子，接著還成為國際專家武術裁判。如今釋延麥會到非洲創辦中國功夫推廣班，總共收了3000個徒弟。

此外，在非洲，幾個孩子湊在一起學武功一點都不意外，就像是搞小團體一樣，在資源貧乏的生活裡，所有熱血的體力都投入在中國功夫上，徹底貫徹「學功夫的孩子不會變壞」就在上世紀人人都以為功夫電影征服了歐美，沒想到的是最遠、最古老的非洲，比誰都還要沉迷這套經典。