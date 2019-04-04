政治犯父親流亡國外　女兒15歲入獄從此失蹤「設計師夢碎」

▲人權團體替艾哈邁德尋找正義。（圖／翻攝自臉書／One Day Seyoum）



記者丁維瑀／綜合外電報導

東非國家厄利垂亞女子艾哈邁德（Ciham Ali Ahmed）15歲時遭到監禁，如今6年過去了，她的下落依舊不明，家人都不清楚她的處境如何。事實上，她從未被指控或是犯下任何罪行，原本只是夢想成為設計師的少女，卻莫名失去自由，疑似多年來在擁擠又缺乏食物的獄中度日。

CNN報導，4月3日是艾哈邁德的生日，即將滿22歲的她無法與親人見面。非營利組織「人權觀察」（Human Rights Watch）呼籲，厄利垂亞政府應盡快釋放所有的政治犯；其中，非洲高級研究員霍恩（Felix Horne）透過聲明指出，艾哈邁德15歲開始「被消失」。

艾哈邁德擁有美國與厄利垂亞的雙重國籍，她在洛杉磯出生，後來在厄利垂亞長大，父母也是厄利垂亞公民。她的叔叔尤尼斯（Saleh Younis）曾說，厄利垂亞會要求18歲以上的年輕人服役，迫使許多人想離開國家。

厄利垂亞又被稱為「非洲北韓」（North Korea of Africa），沒有舉行過全國大選，缺乏新聞自由，公民如果沒有政府發布的出境簽證就不能離開；國家強制的兵役表定18個月，卻可以無限期一直延續下去。

自從2012年12月開始，艾哈邁德被安全部隊帶走，據信她一直在厄利垂亞的監獄受苦。2017年的人權觀察報告指出，參與「國民服務」的公民經常要面臨身體上的虐待，女性甚至要被迫接受性暴力，年輕人除了服役，不然就會尋求前往歐洲。

Ciham Ali, an Eritrean-American was 15 when she was jailed in Eritrea for trying to leave the country. Seven years later, there’s still no word on her #HappyBirthdayCihamhttps://t.co/une9IrfPy9 — CNN Africa (@CNNAfrica) 2019年4月3日

艾哈邁德的父親是前資訊部長，曾任總統身邊的重要親信，後來在2012年逃離厄利垂亞，她的爸媽都曾爭取國家在1993年獨立。父親由於受到生命危險，目前流亡在澳洲，他試圖告訴女兒要離開。

然而，艾哈邁德沒有成功離開，反而失去蹤跡，她以前是個面帶笑容的少女，富有同情心，還會給路邊的人免費午餐，她喜歡游泳與畫畫，一心想著成為知名設計師。

艾哈邁德的下落依舊是謎。尤尼斯表示，「每次我們都試著去找她在哪裡，得到一致的答案是，她的案件由總統親自處理。沒人知道任何事，她只是失蹤了。」他補充，「唯一可以猜測的是，這是對她父親某種形式的懲罰。」

美國駐阿斯馬拉大使發言人塔蘭迪斯（Violeta Talandis）透過聲明指出，目前知道艾哈邁德的案子，向美國公民提供援助，是國務院與駐外領事館最重要的任務之一，出於隱私考量沒辦法進一步評論。

Today is Ciham's 22nd birthday. We will be celebrating her all month with a video campaign, protests and birthday... 由 One Day Seyoum 發佈於 2019年4月3日 星期三

艾哈邁德只是成千上萬政治犯的冰山一角，這些人被逮捕後就再也沒現身。倫敦南岸大學難民研究教授蓋姆（Gaim Kibreab）表示，這是厄利垂亞總統阿夫瓦基（Isaias Afwerki）的典型風格，人權狀況令人震驚，「她（艾哈邁德）在地獄中，監獄過於擁擠，沒有充足的食物或衣服，他們不被視為人類來對待。」

儘管衣索比亞與厄利垂亞簽署一項和平協議，蓋姆仍持保留態度，「厄利垂亞沒有任何變化，不過，這是深不可測的地方，我希望有天能有轉機。」