鼓勵企業「走出去」！　陸財經官員對「5大風險」提出改善

▲大陸財政部部長劉昆。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

在十三屆全國人大二次會議新聞中心記者會中，針對「財稅改革和財政工作」的相關問題，大陸財政部部長劉昆、人民銀行行長易綱、國務院國資委主任肖亞慶、國家發改委副主任連維良，以及央行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝，個別對「五大風險」提出改善方法。

一、地方債務風險

「目前地方政府債務風險總體是可控的。」中國財政部部長劉昆也亮出帳本指出，截止到去年底，大陸地方政府債務餘額為18.39萬億元(人民幣，下同)，債務餘額和綜合財力比例為76.6%，遠遠低於國際通行100%到120%的警戒線。未來，將繼續嚴格防堵違法違規的「舉債後門」。

劉昆提到，將嚴格禁止違法違規之融資擔保行為，「嚴禁以政府投資基金、政府和社會資本合作、政府購買服務等名義變相舉債」；同時，官方也必須控管好新增項目融資的資金融通門檻。

二、票據套利風險

大陸1月的新增人民幣貸款創每月曆史新高，其中「短期貸款」和「票據融資」佔較多。對於是否會帶來資金空轉及套利風險，大陸人民銀行行長易綱回應，經過一番研究之後，全體看來並沒有大規模空轉或者套利。他表示，雖不排除少數個例，但總體來看，票據貼現支持了實體經濟，且主要是小微企業和民營企業。

另外，央行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝說，將加強「票據融資利率」和「資本市場利率」兩者之間的聯動，對於可能存在的套利和資金空轉風險保持警惕，及時做出補救措施。

三、央企經營風險

數據顯示，中央企業2018年底的平均資產負債率較年初下降了0.6個百分點。大陸國務院國資委主任肖亞慶表示，雖然央企負債率有降低，但市場外部環境變化及企業自身管理問題，各種風險可能會出現，「因此各個央企必須依據自己的行業、業務特點進行排查，及時將風險化解」。

肖亞慶強調，防範風險「不是一刀切，不是一邊齊」；他舉出通信行業的例子，「現在5G發展情況非常好，可能就必須多投資一些，這樣也算是企業自主行為，更是行業發展的定律」。

四、企業「走出去」風險

大陸企業「出走」的情況越來越多，難免會在海外投資經營時遇到困難及風險。對此，大陸商務部副部長錢克明表示，「將加強對外投的資企業培訓，藉此提高國際化投資及運營能力」。下一步，將在投資政策、合規經營、企業社會責任等方面進行培訓，同時鼓勵企業集群式「走出去」，提高在國際上生存的競爭能力。

另外，他也對「如何防風險」一疑問做出回應，商務部已有近170個國家和地區的對外投資合作國別（地區）指南，每隔一段時間就會更新各國家和地區的投資政策、投資環境等，包括投資風險。

五、失信風險

過去失信問題頻頻發生，大陸國家發改委副主任連維良指出，去年官方曝光失信行為及加大實施懲戒強度，過程中有明顯的效果，讓失信行為得以減少；他也提到，有部門甚至還致力於建立「以信用為核心」的監管機制，「透過對失信風險較高的市場主體加大抽查頻率，才能真正做到對違法失信者付出應付的代價」。