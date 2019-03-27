陸國務院發布《西藏白皮書》 直言發展進入新時代

▲西藏布達拉宮。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸國務院今天（27日）發布《偉大的跨越：西藏民主改革60年》白皮書，文中提到「民主改革是西藏歷史上最偉大最深刻的社會變革，西藏從此廢除了黑暗的封建農奴制，建立起全新的社會制度，人民也實現了翻身解放，成為國家和社會的主人，各項權利得到充分保障。」

據《新華社》報導，這篇題為《偉大的跨越：西藏民主改革60年》的白皮書全文約有2萬5000字，當中強調中國大陸政府徹底廢除封建農奴制、實現了人民當家作主且推動了各項事業發展，保障了宗教信仰自由，西藏發展進入新時代。

▲西藏拉薩街景。（圖／路透社）

白皮書中提到，在中央政府和全國人民的大力支持下，西藏各族人民勇於進取，頑強拚搏，建設美好家園，把貧窮落後的舊西藏建設成了經濟繁榮發展、社會全面進步、生態環境良好、人民生活幸福的新西藏。

白皮書說，經過民主改革，西藏各族人民與全國人民一道，同心同德、和衷共濟，建立起平等、團結、互助、和諧的民族關係。文中聲稱，「在維護國家統一、反對分裂的鬥爭中，西藏各族人民緊密團結在黨中央周圍，經受住了各種困難和風險的考驗，鑄牢了中華民族共同體意識。」

白皮書中又指，在中國共產黨的堅強領導下，西藏社會實現了由封建農奴制度向社會主義制度的歷史性飛躍，西藏發展實現了由貧窮落後向文明進步的偉大跨越，「隨著中國特色社會主義進入新時代，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，西藏各族人民正與全國人民一道，為實現中華民族偉大復興的中國夢闊步前進。」

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