四技申請入學第一階段今公布　台科大管理、電資、材料工程最夯

▲四技申請入學今公布第一階段篩選結果。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

四技申請入學今（28日）上午公布第一階段篩選結果。根據台灣科技大學統計，今年共有6636名考生報考台科大各系組，第一階段通過篩選人數為2036人，報名人數及一階通過篩選人數都較去年增加，另外，今年首度各系組採計科目不同，台科大多數系組採計4科，工管系、資管系、管理學士班及不分系學士班採計3科，資工系採計2科。

台科大指出，通過第一階段篩選的滿級分人數分別為，採計四科的系組共有5位滿級分同學(60級分)，採計三科的系組，也有5位滿級分(45級分)，唯一採計2科(英、數)的資工系，則有26位滿級分(30級分)。

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▲台科大出，今年四技申請錄取率平均為5.64%，在報考人數上，人數最多的分別為管理學士班、電資學士班、材料工程學系。（圖／記者盧映慈攝）

台科大說明，由於採計科目較之前減少，不同系組採系科目不同，採計科目少的科系會出現篩選人數增加的現象，例如資工系只有2位名額，只採計英數2科，但第一階段報名人數就有500名，共有26名通過第一階段篩選，全部都是英數滿級分，篩選倍率為13，超額倍率為250，錄取率只有0.40%，為台科大錄取率最低的系。

台科大進一步指出，去年四技申請錄取率平均為5.79%，今年平均為5.64%，較去年降低，而今年在報考人數上，人數最多的是管理學士班，共有869位，其次為電資學士班774位，位居第三的為材料工程學系701位；錄取率最低的前三系組分別為，資工系(0.40%)、資管系(1.61%)、全球發展工程學士學位學程材料組(1.89%)；以學士班而言(招生名額超過40位以上的)，錄取率最低的則為管理學士班(4.6%)、電資學士班(6.33%)。

根據第一階段篩選結果，台科大也表示，全台各高中學校以成功高中最多，有97人通過、明道中學次之有79人，師大附中有63人，排名第三；另建中24人 、北一女37位同學們通過第一階段篩選。