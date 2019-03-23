王一鳴：全球經濟面臨「三大風險」2019不會全面衰退

▲大陸國務院發展研究中心副主任王一鳴。（圖／人民日報）

大陸中心／綜合報導

由國務院發展研究中心主辦的「中國發展高層論壇」在京舉行，會中，大陸國務院發展研究中心副主任王一鳴指出，全球經濟面臨貿易摩擦頻發、債務水平居高、經濟政策協調難度增大的「三大風險」，不過，雖然全球都面臨下行壓力，「只要各種風險不進一步加劇，全球經濟應該不會出現全面衰退」。

由中國發展研究基金會主辦的「2019中國發展高層論壇·學術峰會」，3月23日至25日在北京釣魚台國賓館舉行，此次論壇主題圍繞「堅持擴大開放 促進合作共贏」，針對「世界經濟的危與機」「推動中美合作新共識」「迎接5G時代」等議題進行討論。

▲2019中國發展高層論壇在北京釣魚台國賓館舉行。（圖／人民日報）

王一鳴指出，全球經濟正面臨「三大風險」，包括頻發貿易磨擦正在衝擊全球經濟；全球債務水平居高，增大金融市場的風險，以及國際經濟政策協調難度增大，影響全球經濟復甦進程。

針對全球經濟擔憂和焦慮情緒正在上升的情況，王一鳴認為，「不可否認，2019年全球經濟依然面臨較大下行壓力，但是只要各種風險不進一步加劇，全球經濟應該不會出現全面衰退」，尤其是金融危機之後，全球金管框架強化，金融體系穩定性提高，新興市場外匯儲備也比較充裕，為應對風險創造了條件。

縱使三大風險對全球經濟未來走勢有很大影響力，王一鳴說，「新一輪技術革命」或許會成為推動全球增長和融合的引擎；信息技術（IT產業）和數字技術（數位科技）的革命也在迅猛發展，即使這些技術革命會帶來結構性摩擦，但也會提高全球的全要素生產率。

另外，王一鳴表示，「國際經貿規則重構」能否達成共識，並發揮正面效應仍未可知，「WTO目前應對非關稅措施不夠有效，處理服務貿易能力有限，數字技術和知識產權監管能力不足。全球化能否適應當前世界經濟潛在風險的變化，並進一步形成新的全球經濟秩序也是問題」。