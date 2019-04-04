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影／6遊客搭摩天輪！車廂門忘關…「35F高隨風晃」嚇壞：狂按緊急鈴0反應

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記者朱世凱／綜合報導

大陸一名網友爆料，自己與朋友在2日晚間8點左右到天津遊玩，並順道乘坐著名的摩天輪「天津之眼」，想享受夜晚美景，不過工作人員卻在他們坐上後「忘記關上車廂門」，導致他們在35層樓的高空中晃了近20分鐘，更瞎的是，過程中狂按緊急鈴竟然都毫無反應，門也無法自動關上，讓眾人飽受驚嚇。

▼遊客搭上摩天輪後，才知道門不會自動關上。（圖／翻攝自新京報）

▲▼遊客搭上摩天輪後，才知道門不會自動關上。（圖／翻攝自新京報）

遊客畢先生說，當時共有6個人乘坐一個摩天輪車廂，正常來說應該會由工作人員手動關上門，但他們卻忘了，隨後就這樣緩緩升空，尤其是到最高處（35層樓高）的時候，所有人都不敢靠近門，只好趕緊按緊急鈴，「不過按了老半天也沒回應，過了20多分鐘摩天輪才原路返回，我們幾個才下來。」

畢男也稱，剛開始以為這是一個自動門，等摩天輪正式啟動後就會自動關閉，所以並未呼叫工作人員幫忙，沒想到越升越高都沒有關上，才感覺事態不對。車廂內的6人曾強行將門關閉自救，卻沒有結果，緊急鈴又沒有任何反應，最後只好用手機撥打客服中心電話，聯絡工作人員。

▼天津之眼。（圖／翻攝自新京報）

▲▼遊客搭上摩天輪後，才知道門不會自動關上。（圖／翻攝自新京報）

「天津之眼」負責人事後表示，當時原本有7名遊客進入畢男所乘的車廂，但其中一名男子卻要求獨乘，工作人員因為忙於處理和解釋才會忘記將門關上。他也說，6名乘客中有4名遊客接受退票及免費重新乘坐摩天輪，只有畢男和另一友人要求賠償500元人民幣（約新台幣2300元），這部分還要向上級回報，並未當下和解。

畢男回應，因為當時身體不舒服想到醫院求診，所以才向相關單位要求現金賠償，不料對方拒絕後，還想以贈送「天津之眼」明信片當賠償，「出了這麼大的安全問題，我們本來心情已經很不好了，難道還要看著明信片時刻想起這段恐怖的記憶？」

▼遊客氣到在微博發文。（圖／翻攝自新京報）

▲▼遊客搭上摩天輪後，才知道門不會自動關上。（圖／翻攝自新京報）

網友看完紛紛表示，「告死他們」、「命大」、「好可怕，360度全視角」、「看得我腳都軟了」、「太刺激了吧」、「我一定大哭」、「嚇出一身病」、「店家還想找其他藉口，錯了就是錯了」。

ET快訊
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關鍵字：摩天輪,車廂門,緊急鈴,遊客,天津之眼

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