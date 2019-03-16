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闖客城鐵橋爽笑PO「爬上來真的很可怕」！3屁孩遭檢舉急刪文　網怒了

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▲▼3名遊客去年擅闖台鐵花蓮玉里客城鐵橋上鐵軌拍照，並上傳IG開心寫道「爬上來真的很可怕，怕被抓到要罰錢又怕被火車撞」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

3名遊客去年擅闖台鐵花蓮玉里客城鐵橋上鐵軌拍照，並上傳IG開心寫道「爬上來真的很可怕，怕被抓到要罰錢又怕被火車撞」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

3名遊客去年擅闖台鐵花蓮玉里客城1號橋上鐵路軌拍照，並在5月27日上傳IG，開心寫道「爬上來真的很可怕，怕被抓到要罰錢又怕被火車撞」，沒想到事隔9個多月意外被民眾截圖瘋傳怒批，還被上傳臉書粉絲專頁台灣便當管理局附屬鐵路部；原PO在15日下午撤文，但仍遭檢舉，鐵路警察局表示，行為已違法，將約談3名遊客到案說明。

▲▼3名遊客去年擅闖台鐵花蓮玉里客城鐵橋上鐵軌拍照，並上傳IG開心寫道「爬上來真的很可怕，怕被抓到要罰錢又怕被火車撞」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

鐵路警察局表示，行為已違法，將約談3名遊客到案說明。

警方表示，已正式接獲檢舉，正傳喚3人到案說明，擅自闖入鐵道，除了自身有危險外，也可能造成火車及乘客安全，奉勸民眾「請勿拿生命開玩笑」，將依照鐵路法及刑法公共危險罪追究相關責任。

玉里鎮客城鐵橋緊鄰玉里車站，鮮紅色拱橋搭配中央山脈及廣闊稻田景觀，是鐵道迷的朝聖景點，近年來搭配台灣黑熊稻田彩繪景像，早已成為玉里鎮著名地標，玉里鎮民說，從馬路上攀爬到鐵道要費好大一番功夫，「這3個人拚了命想自殺嗎？」；同時網友起底，其中一名疑似是南韓籍遊客，怒批「這些人尋死不足惜，如果害列車誤點可不是小事了！」

▲▼3名遊客去年擅闖台鐵花蓮玉里客城鐵橋上鐵軌拍照，並上傳IG開心寫道「爬上來真的很可怕，怕被抓到要罰錢又怕被火車撞」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

根據鐵路法第57條第2項規定，行人不可以在鐵路路線、橋樑、隧道內通行，違反者依法最低將被罰1到5萬元。鐵路警察局呼籲民眾切勿行走、跨越軌道，以免發生危險事故害人害己。

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