姊弟坐摩天輪…飛機下秒衝撞包廂！恐怖畫面曝光「身心重創想死」

▲澳洲遊樂園裡一台小飛機直接衝撞摩天輪。（圖／翻攝自每日郵報，下同）

國際中心／綜合報導

「快看那架飛機……」澳洲一名21歲女子安德爾（Amber Christine Arndell）與弟弟傑西（Jessie）前往遊樂園搭摩天輪，就在兩人搭到最高點時開心拿相機合照錄影，突然看到遠方一架小飛機竟直衝他們，嚇得大喊「要撞上了！要撞上了啦！」下秒還真的撞上他們搭乘的摩天輪，恐怖畫面都被拍了下來。

綜合外電報導，這起事件發生在2011年，當時安德爾和傑西分別是13歲及9歲，兩人參加城鎮舉辦的海灘活動，開心地搭乘遊樂園的摩天輪設施，然而就在最高點、準備要往下轉動時，竟然看見遠方一架小飛機正往摩天輪的方向直直衝了過來。

「傑西你快看那架飛機，要撞上了！要撞上了啦！」安德爾看到飛機時嚇得大喊，兩人的喜悅心情頓時也轉變至恐懼不安，手上正好拿著正在錄影的相機，錄製了這段驚恐的畫面，隨即小飛機還真的撞上兩人搭乘的摩天輪，現場尖叫不斷。

姊弟倆在摩天輪的包廂內受困了數個小時後，才被警消人員順利救出。雖然他們的身體沒有受到什麼傷害，卻有嚴重的心理創傷，事後兩人對於任何娛樂活動都有恐懼的陰影，精神狀況也不穩定，甚至還有輕生的念頭。

小飛機卡在摩天輪上動彈不得，當時駕駛小飛機的54歲男子考克斯（Paul Cox）及32歲的女婿羅恩（John Rowan）也受困於駕駛艙，兩人都幸運地救了回來且僅受輕傷。考克斯事後表示，雖然身體沒有受傷，但在此次事件後，他時常做惡夢，而且對尖銳的物體也比較敏感、會有強烈的恐懼，甚至認為「尖銳的筆會傷害他」。

安德爾年滿18歲時向雪梨地方法院提告，要求賠償精神傷害75萬元澳幣（約新台幣1636萬元），也控告遊樂園沒有把摩天輪建立在飛機距離的安全範圍內，以及考克斯沒能安全駕駛飛機。澳洲交通部門調查認為，考克斯沒有足夠的駕駛經驗確保飛行的安全，舉辦海灘活動的城鎮遊樂園也沒有設計出避開風險的遊樂設施。

安德爾和傑西受小飛機撞擊的影片在第一時間沒有曝光，直到8年後，新南威爾士州（New South Wales）最高法院才終於在3月11日公布這段恐怖的瞬間。